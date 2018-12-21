100 абердин-ангусов пополнили поголовье хозяйства в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские хозяйства, профинансированные в этом году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства по программе «Сыбаға», приобретут в общей сложности 1,5 тысячи голов КРС мясного направления, передает МИА «Казинформ».

Программа направлена на увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, повышение производительности в мясном животноводстве и рост объемов экспорта отечественного мяса.

Одно из хозяйств, которое воспользовалось господдержкой по программе «Сыбага» - КХ «Ел Хан», расположенное в селе Елтай Буландинского района. Действующее уже более 10 лет хозяйство является основным работодателем для жителей небольшого села.

Глава хозяйства Уалихан Байжанов четко знает - породистый скот затратнее, но приносит более высокую прибыль. Именно поэтому он решил остановиться на породе ангус. Для приобретения 60 породистых коров и современной техники он обратился за кредитом в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Льготный кредит в размере 42 млн тенге был предоставлен на 15 лет под 14 % годовых. Примечательно, что 10% cубсидирует государство, снижая таким образом кредитную нагрузку на фермера. Еще одним плюсом программы является мягкие залоговые условия: до 75% от обеспечения кредита могут составлять приобретаемые за счет займа активы, то есть животные и техника.

«Ангус - это мясная порода, при должном уходе дает хороший привес - до 700 граммов в день, - говорит директор крестьянского хозяйства «Ел-Хан» Уалихан Байжанов. - Это та самая порода, из мяса которой получают знаменитые стейки. Корма заготавливаем сами, обновили технику, закупив за счет кредита трактор «Беларус» и пресс-подборщик. Хотим увеличить поголовье и реализовывать молодняк не только на откормплощадки, но и местным хозяйствам, потому что это будет выгодно для них.



Еще 40 коров фермер приобрел за свои деньги. Итого 100 буренок прибыло в регион из Костанайской области с крупной откормплощадки «Терра». В свое время костанайское хозяйство завезло ангусов из США при финансировании Аграрной кредитной корпорации. Сегодняшний молодняк, завезенный в Буландинский район, - это приплод от тех самых американских буренок.

По словам директора Акмолинского филиала «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» Муратбека Каражигитова, в этом году филиалом было профинансировано 26 фермеров на общую сумму 1 млрд 150 млн тенге для приобретения 1 528 голов КРС.

Для фермеров, которые приобретают скот за рубежом, предусмотрены субсидии от государства - по 225 тысяч тенге за голову. Кроме того, фермер при сдаче молодняка на откормплощадки получает субсидирование - по 200 тенге за килограмм живого веса.

Все эти меры призваны уменьшить кредитную и залоговую нагрузку на участников программы «Сыбаға», помочь им выгодно реализовать скот и сделать отрасль мясного животноводства привлекательной не только для крупных предприятий, но и для мелких фермерских хозяйств.





Фото: пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»