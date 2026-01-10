РУ
    10 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    Фото: Kazinform/ Midjourney

    57 лет назад (1969) родился ЖАНСЫКБАЕВ Рустем Ильянович — судья Алматинского городского суда.

    ЖАНСЫКБАЕВ Рустем Ильянович
    Фото: Wikipedia

    Родился в Кировском районе Алматинской области. Окончил Талдыкорганский юридический институт, юрист (1995).

    Трудовая деятельность: электромонтер Уштобинской дистанции электроснабжения (04.1989-11.1990); курьер Московского районного суда г. Алматы (11.1990-02.1991); временно исполняющий обязанности судебного исполнителя; судебный исполнитель Московского районного суда города Алма-Аты (02.1991-05.1997); судебный исполнитель департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (1999-2000); главный специалист отдела кадров департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (2000); исполняющий обязанности старшего судебного исполнителя по Турксибскому району департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (10.2000-05.2001); исполняющий обязанности старшего судебного исполнителя, старший судебный исполнитель по Турксибскому району города Алматы администратора судов Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2001); заместитель администратора судов города Алматы Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2001-2003); судья специализированного межрайонного административного суда города Алматы (2003-2008); председатель специализированного межрайонного административного суда города Алматы (2008-2013); председатель Турксибского районного суда города Алматы (2013-2016); председатель специализированного межрайонного экономического суда по Атырауской области (2016-2021); судья специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы (2021-2024).

    На занимаемой должности — с июля 2024 года.

    56 лет назад (1970) родился ГАБДУЛИН Серикжан Жалелевич — председатель Северо-Казахстанского областного суда.

    ГАБДУЛИН Серикжан Жалелевич
    Фото: t.me/Jogargy_sot

    Родился в селе Чистое Бердюжского района Тюменской области (РСФСР). Окончил Омский государственный университет (1996), юрист.

    Трудовая деятельность: рабочий третьего разряда убойного цеха Петропавловской птицефабрики (1987-1988); экспедитор Северо-Казахстанского областного суда (1990-1991); охранник МП «Щит», охранник Петропавловского ПМК № 3, рабочий охраны ПСО «Севгражданстрой» города Петропавловска (1991-1993); бригадир отделочников кооператива «Ветеран» города Петропавловска (1993); следователь Министерства внутренних дел (1993-1995); стажер старшего следователя, стажер помощника прокурора, прокурор отдела по надзору за законностью соблюдения прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1995-1997); заместитель прокурора специализированной прокуратуры по надзору за законностью в ИТУ Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1995-1997); заместитель прокурора Булаевского района Северо-Казахстанской области, заместитель прокурора специализированной прокуратуры по надзору за законностью в ИТУ Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1997-1999); судья суда города Петропавловска (1999-2007); председатель суда города Петропавловска (2007-2010); председатель Аккайынского районного суда Северо-Казахстанской области (2010-2016); судья Северо-Казахстанского областного суда (2016-2020); председатель судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда (2020-2025).

    На занимаемой должности — с марта 2025 года.

    56 лет назад (1970) родился БАЙТАСОВ Арманжан Мерекеевич — казахстанский бизнесмен, основатель газет «Мегаполис», «Бизнес и власть», основатель ТРК «31 канал», издатель ведущего делового издания Forbes Kazakhstan, президент медиахолдинга «Тан», руководитель компании United Media Group, член Национального совета общественного доверия, член казахстанского Young Presidents Organization.

    Арманжан Мерекеұлы БАЙТАСОВ
    Фото: vintage.kz

    Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет, факультет журналистики (1992).

    Трудовая деятельность: редактор РФК «Азия Дауысы» КазТВ (1990-1991); заместитель главного редактора ТО «Мурагер» КазТВ (1991-1992); президент телерадиокомпании ТРК «31 канал» (1992-2000); президент медиахолдинга «31 канал» (2000-2008); президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Республики Казахстан (2000-2003, 2006-2009); председатель совета директоров «Алаш-Медиа» (2003-2008); председатель совета директоров «Тан Медиа» (2007-2008); генеральный директор медиа-холдинга «НУР-Медиа» (2008-2009); председатель совета директоров АО «Рауан Медиа Групп» (2009-2010); председатель совета директоров ТРК «ТАН», президент ТОО «Icon» (2010); руководитель компании «UMG», которая получила лицензию на издание Forbes Kazakhstan (с 2011 года).

    53 года назад (1973) родился БЕКБОСЫНОВ Арман Ильясович — аким Уланского района Восточно-Казахстанской области.

    Арман Ілиясұлы БЕКБОСЫНОВ
    Фото: Gov.kz

    Родился в городе Зайсан Зайсанского района. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель автомобильных дорог (1995).

    Трудовая деятельность: инженер первой категории в отделе эксплуатации Восточно-Казахстанского казенного предприятия автомобильных дорог (1996-1997); ведущий специалист в отделе эксплуатации Восточно-Казахстанского казенного предприятия автомобильных дорог (1997-1999); главный специалист в Восточно-Казахстанском филиале РГКП «Казахавтодор» (1999-2000); главный специалист отдела безопасности дорожного движения ВК ГУ «Автомобильные дороги» (2000); и. о. главного специалиста отдела развития дорог и безопасности дорожного движения Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана (2000-2001); и. о. начальника отдела развития сети автодорог и безопасности дорожного движения управления развития сети автодорог Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001); начальник отдела развития сети автодорог и безопасности дорожного движения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001); начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления эксплуатации и развития автодорог Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана (2002); заместитель начальника управления науки и нормативов Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2003); начальник управления науки и нормативов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2003-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения и технической политики Комитета развития транспортной инфраструктуры в связи с изменением структуры (2005); заместитель директора по производству в ТОО «Казахдорстрой» г. Астана (2005-2006); заместитель начальника Атырауского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); заместитель начальника Атырауского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры (2007-2008); начальник управления развития автодорог департамента развития транспортно-коммуникационного комплекса и стратегического планирования Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2008-2009); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (2009-2010); аким Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (2010-2013); председатель правления АО НК Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (2013-2014); аким Глубоковского района ВКО (2014-2015); директор дивизиона по строительству автодорог ТОО «Теміржол жөндеу» (2017-2020); руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области (2021-2024).

    На занимаемой должности — с августа 2024 года.

    Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).

    44 годаназад (1982) родился КУЛЬБАЕВ Бегман Бахитович — генеральный директор АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

    КУЛЬБАЕВ Бегман Бахитович
    Фото: old.kazniisa.kz

    Окончил Университет «Болашак», строитель; Казахский гуманитарно-юридический университет в Астане, юрист; Университет «Болашак», учет и аудит.

    Трудовая деятельность: главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (2003-2004); ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2005-2007); заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Кызылорды (2008-2009); заместитель акима Кызылорды (2009-2011); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2011-2012); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области (2012-2013); руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2013-2014); заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2014); руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК (2014-2015); главный инженер АО «КазНИИСА» (2015-2017).

    44 года назад (1982) родился ЕРГАРИН Даурен Тлекович — заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК.

    ЕРГАРИН Даурен Тлекович
    Фото: instagram.com/prokadrykz

    Родился в Сырымском районе Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А. С. Пушкина (2002); Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2006).

    Трудовая деятельность: служба на различных оперативных и руководящих должностях департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области и Алматинской области (2004-2012); офицер по особо важным делам, заместитель руководителя управления, руководитель оперативного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана (2015-2018); заместитель руководителя, руководитель оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель 3 департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (2019-2020); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы и Кызылординской области (2020-2021); руководитель службы выявления и пресечения Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (2021-2022); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Актюбинской области (28.06-2022); руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Шымкент (2022-2024); заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2024-2025).

    На занимаемой должности — с февраля 2025 года.

    Награжден орденом «Айбын» II степени (2018).

    Также вэтот день родились:

    111 лет назад (1915-1983) родился ЕСЕНБЕРЛИН Ильяс — писатель, автор исторической трилогии «Кочевники».

    ЕСЕНБЕРЛИН Ильяс
    Фото: wikipedia.org

    Он первым в казахской литературе систематизировал отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды.

    Родился в Атбасаре Акмолинской области. Его детство и молодость совпали с печально известными событиями 20-30 годов XX века, когда весь народ пережил социальные потрясения, нищету, голод. Для Ильяса этот удар был вдвойне ощутим, так как он в пять лет остался круглым сиротой и попал в детский дом. Там будущий писатель писал стихи для стенгазет. После окончания начальной школы Ильяс уехал в Кызыл-орду и стал учиться в интернате, затем устроился на работу в райисполком в городе Карсакпай. Летом в Карсакпай пришла разнарядка на курсы по подготовке в Горно-металлургический институт в Алма-Ате, и Ильяс стал студентом горного факультета. В 1937 году был избран делегатом 1-го Чрезвычайного съезда Советов Казахстана, принявшего первую Конституцию Казахской ССР.

    В 1940 году окончил Казахский горно-металлургический институт и его направили на работу в Джезказган, а осенью был призван в Красную армию. Продолжил учебу в Рижском военно-политическом училище. Ушёл на фронт, в январе 1942 года был тяжело ранен в ногу под Старой Руссой, год находился в госпитале в Костроме, в 1943 году комиссован по инвалидности и вернулся в Казахстан.

    До 1947 года работал инструктором в аппарате ЦК Компартии Казахстана. В конце войны Есенберлин женился на дочери расстрелянного в 1937 году наркома юстиции Хамзы Жусупбекова, привез из АЛЖИРа тёщу, вдову репрессированного наркома. Тем самым, попал под «колпак» НКВД. И в 1949 году был арестован и приговорён к 10 годам. Отбыл половину, которую провёл на строительстве Каракумского канала горным инженером по взрывным работам. После освобождения работал в Министерстве геологии Казахской ССР, затем начальником управления Берсугирской шахты. С 1958 года — редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», с 1962 года — редактор Казгослитиздата, с 1967 года — директор издательства «Жазушы», затем — секретарь правления Союза писателей Казахстана (1971-1975). С 1975 года уходит на творческую работу, результатом которой стало 15 романов.

    Умер Ильяс Есенберлин 5 октября 1983 года от разрыва сердца.

    Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

    98 лет назад (1928-2010) родился МАНСУРОВ Фуат Шакирович — дирижер, педагог, народный артист Казахской ССР, России, Татарской АССР.

    МАНСУРОВ Фуат Шакирович
    Фото: Wikipedia

    Окончил Казахский государственный университет (1950) и впоследствии преподавал на его физико-математическом факультете; Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу оперно-симфонического дирижирования у А. К. Жубанова и И. А. Зака (1951), затем совершенствовался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу Л. М. Гинзбурга. Стажировался под руководством Игоря Маркевича.

    Трудовая деятельность: дирижер оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1949-1952), дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, затем — симфонического оркестра Казахского радио (1953-1956); вел педагогическую работу в Алма-Атинской консерватории (с 1951 года); основал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахской ССР (1958), в котором он работал главным дирижером до 1962 года, вместе с оркестром выступал в ГДР, Польше, Италии и других странах; работал в Казахском театре оперы и балета, где дирижировал оперными спектаклями «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Абай» А. К. Жубанова и Л. А. Хамиди, «Айсулу» С. Мухамеджанова, «Двадцать восемь» Г. А. Жубановой и другими (с 1963 года); главный дирижер Татарского театра оперы и балета (с 1968 года); дирижер Большого театра (с 1969 года); главный дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (с 1989 года).

    В 1958 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». В 1966 году стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса дирижеров. В 1967 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Казахской ССР».

