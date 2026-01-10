10 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1969) родился ЖАНСЫКБАЕВ Рустем Ильянович — судья Алматинского городского суда.

Фото: Wikipedia

Родился в Кировском районе Алматинской области. Окончил Талдыкорганский юридический институт, юрист (1995).

Трудовая деятельность: электромонтер Уштобинской дистанции электроснабжения (04.1989-11.1990); курьер Московского районного суда г. Алматы (11.1990-02.1991); временно исполняющий обязанности судебного исполнителя; судебный исполнитель Московского районного суда города Алма-Аты (02.1991-05.1997); судебный исполнитель департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (1999-2000); главный специалист отдела кадров департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (2000); исполняющий обязанности старшего судебного исполнителя по Турксибскому району департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан города Алматы (10.2000-05.2001); исполняющий обязанности старшего судебного исполнителя, старший судебный исполнитель по Турксибскому району города Алматы администратора судов Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2001); заместитель администратора судов города Алматы Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2001-2003); судья специализированного межрайонного административного суда города Алматы (2003-2008); председатель специализированного межрайонного административного суда города Алматы (2008-2013); председатель Турксибского районного суда города Алматы (2013-2016); председатель специализированного межрайонного экономического суда по Атырауской области (2016-2021); судья специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы (2021-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

56 лет назад (1970) родился ГАБДУЛИН Серикжан Жалелевич — председатель Северо-Казахстанского областного суда.

Фото: t.me/Jogargy_sot

Родился в селе Чистое Бердюжского района Тюменской области (РСФСР). Окончил Омский государственный университет (1996), юрист.

Трудовая деятельность: рабочий третьего разряда убойного цеха Петропавловской птицефабрики (1987-1988); экспедитор Северо-Казахстанского областного суда (1990-1991); охранник МП «Щит», охранник Петропавловского ПМК № 3, рабочий охраны ПСО «Севгражданстрой» города Петропавловска (1991-1993); бригадир отделочников кооператива «Ветеран» города Петропавловска (1993); следователь Министерства внутренних дел (1993-1995); стажер старшего следователя, стажер помощника прокурора, прокурор отдела по надзору за законностью соблюдения прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1995-1997); заместитель прокурора специализированной прокуратуры по надзору за законностью в ИТУ Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1995-1997); заместитель прокурора Булаевского района Северо-Казахстанской области, заместитель прокурора специализированной прокуратуры по надзору за законностью в ИТУ Северо-Казахстанской областной прокуратуры (1997-1999); судья суда города Петропавловска (1999-2007); председатель суда города Петропавловска (2007-2010); председатель Аккайынского районного суда Северо-Казахстанской области (2010-2016); судья Северо-Казахстанского областного суда (2016-2020); председатель судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда (2020-2025).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

56 лет назад (1970) родился БАЙТАСОВ Арманжан Мерекеевич — казахстанский бизнесмен, основатель газет «Мегаполис», «Бизнес и власть», основатель ТРК «31 канал», издатель ведущего делового издания Forbes Kazakhstan, президент медиахолдинга «Тан», руководитель компании United Media Group, член Национального совета общественного доверия, член казахстанского Young Presidents Organization.

Фото: vintage.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет, факультет журналистики (1992).

Трудовая деятельность: редактор РФК «Азия Дауысы» КазТВ (1990-1991); заместитель главного редактора ТО «Мурагер» КазТВ (1991-1992); президент телерадиокомпании ТРК «31 канал» (1992-2000); президент медиахолдинга «31 канал» (2000-2008); президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Республики Казахстан (2000-2003, 2006-2009); председатель совета директоров «Алаш-Медиа» (2003-2008); председатель совета директоров «Тан Медиа» (2007-2008); генеральный директор медиа-холдинга «НУР-Медиа» (2008-2009); председатель совета директоров АО «Рауан Медиа Групп» (2009-2010); председатель совета директоров ТРК «ТАН», президент ТОО «Icon» (2010); руководитель компании «UMG», которая получила лицензию на издание Forbes Kazakhstan (с 2011 года).

53 года назад (1973) родился БЕКБОСЫНОВ Арман Ильясович — аким Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Зайсан Зайсанского района. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель автомобильных дорог (1995).

Трудовая деятельность: инженер первой категории в отделе эксплуатации Восточно-Казахстанского казенного предприятия автомобильных дорог (1996-1997); ведущий специалист в отделе эксплуатации Восточно-Казахстанского казенного предприятия автомобильных дорог (1997-1999); главный специалист в Восточно-Казахстанском филиале РГКП «Казахавтодор» (1999-2000); главный специалист отдела безопасности дорожного движения ВК ГУ «Автомобильные дороги» (2000); и. о. главного специалиста отдела развития дорог и безопасности дорожного движения Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана (2000-2001); и. о. начальника отдела развития сети автодорог и безопасности дорожного движения управления развития сети автодорог Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001); начальник отдела развития сети автодорог и безопасности дорожного движения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001); начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления эксплуатации и развития автодорог Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана (2002); заместитель начальника управления науки и нормативов Комитета автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2003); начальник управления науки и нормативов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2003-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения и технической политики Комитета развития транспортной инфраструктуры в связи с изменением структуры (2005); заместитель директора по производству в ТОО «Казахдорстрой» г. Астана (2005-2006); заместитель начальника Атырауского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); заместитель начальника Атырауского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры (2007-2008); начальник управления развития автодорог департамента развития транспортно-коммуникационного комплекса и стратегического планирования Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2008-2009); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (2009-2010); аким Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (2010-2013); председатель правления АО НК Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (2013-2014); аким Глубоковского района ВКО (2014-2015); директор дивизиона по строительству автодорог ТОО «Теміржол жөндеу» (2017-2020); руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области (2021-2024).

На занимаемой должности — с августа 2024 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).

44 годаназад (1982) родился КУЛЬБАЕВ Бегман Бахитович — генеральный директор АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

Фото: old.kazniisa.kz

Окончил Университет «Болашак», строитель; Казахский гуманитарно-юридический университет в Астане, юрист; Университет «Болашак», учет и аудит.

Трудовая деятельность: главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (2003-2004); ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2005-2007); заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Кызылорды (2008-2009); заместитель акима Кызылорды (2009-2011); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2011-2012); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области (2012-2013); руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2013-2014); заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2014); руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК (2014-2015); главный инженер АО «КазНИИСА» (2015-2017).

44 года назад (1982) родился ЕРГАРИН Даурен Тлекович — заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родился в Сырымском районе Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А. С. Пушкина (2002); Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2006).

Трудовая деятельность: служба на различных оперативных и руководящих должностях департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области и Алматинской области (2004-2012); офицер по особо важным делам, заместитель руководителя управления, руководитель оперативного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана (2015-2018); заместитель руководителя, руководитель оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель 3 департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (2019-2020); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы и Кызылординской области (2020-2021); руководитель службы выявления и пресечения Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (2021-2022); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Актюбинской области (28.06-2022); руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Шымкент (2022-2024); заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2024-2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени (2018).

Также вэтот день родились:

111 лет назад (1915-1983) родился ЕСЕНБЕРЛИН Ильяс — писатель, автор исторической трилогии «Кочевники».

Фото: wikipedia.org

Он первым в казахской литературе систематизировал отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды.

Родился в Атбасаре Акмолинской области. Его детство и молодость совпали с печально известными событиями 20-30 годов XX века, когда весь народ пережил социальные потрясения, нищету, голод. Для Ильяса этот удар был вдвойне ощутим, так как он в пять лет остался круглым сиротой и попал в детский дом. Там будущий писатель писал стихи для стенгазет. После окончания начальной школы Ильяс уехал в Кызыл-орду и стал учиться в интернате, затем устроился на работу в райисполком в городе Карсакпай. Летом в Карсакпай пришла разнарядка на курсы по подготовке в Горно-металлургический институт в Алма-Ате, и Ильяс стал студентом горного факультета. В 1937 году был избран делегатом 1-го Чрезвычайного съезда Советов Казахстана, принявшего первую Конституцию Казахской ССР.

В 1940 году окончил Казахский горно-металлургический институт и его направили на работу в Джезказган, а осенью был призван в Красную армию. Продолжил учебу в Рижском военно-политическом училище. Ушёл на фронт, в январе 1942 года был тяжело ранен в ногу под Старой Руссой, год находился в госпитале в Костроме, в 1943 году комиссован по инвалидности и вернулся в Казахстан.

До 1947 года работал инструктором в аппарате ЦК Компартии Казахстана. В конце войны Есенберлин женился на дочери расстрелянного в 1937 году наркома юстиции Хамзы Жусупбекова, привез из АЛЖИРа тёщу, вдову репрессированного наркома. Тем самым, попал под «колпак» НКВД. И в 1949 году был арестован и приговорён к 10 годам. Отбыл половину, которую провёл на строительстве Каракумского канала горным инженером по взрывным работам. После освобождения работал в Министерстве геологии Казахской ССР, затем начальником управления Берсугирской шахты. С 1958 года — редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», с 1962 года — редактор Казгослитиздата, с 1967 года — директор издательства «Жазушы», затем — секретарь правления Союза писателей Казахстана (1971-1975). С 1975 года уходит на творческую работу, результатом которой стало 15 романов.

Умер Ильяс Есенберлин 5 октября 1983 года от разрыва сердца.

Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

98 лет назад (1928-2010) родился МАНСУРОВ Фуат Шакирович — дирижер, педагог, народный артист Казахской ССР, России, Татарской АССР.

Фото: Wikipedia

Окончил Казахский государственный университет (1950) и впоследствии преподавал на его физико-математическом факультете; Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу оперно-симфонического дирижирования у А. К. Жубанова и И. А. Зака (1951), затем совершенствовался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу Л. М. Гинзбурга. Стажировался под руководством Игоря Маркевича.

Трудовая деятельность: дирижер оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1949-1952), дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, затем — симфонического оркестра Казахского радио (1953-1956); вел педагогическую работу в Алма-Атинской консерватории (с 1951 года); основал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахской ССР (1958), в котором он работал главным дирижером до 1962 года, вместе с оркестром выступал в ГДР, Польше, Италии и других странах; работал в Казахском театре оперы и балета, где дирижировал оперными спектаклями «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Абай» А. К. Жубанова и Л. А. Хамиди, «Айсулу» С. Мухамеджанова, «Двадцать восемь» Г. А. Жубановой и другими (с 1963 года); главный дирижер Татарского театра оперы и балета (с 1968 года); дирижер Большого театра (с 1969 года); главный дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (с 1989 года).

В 1958 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». В 1966 году стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса дирижеров. В 1967 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Казахской ССР».