10 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Национальной гвардии Республики Казахстан

Это воинское формирование в системе правоохранительных органов Казахстана ведет свою историю с начала периода независимости республики, когда 10 января 1992 года были образованы внутренние войска МВД Казахстана. Эта дата и была взята как отправная точка для праздника.

В 2014 году внутренние войска МВД были преобразованы в Национальную гвардию Республики Казахстан, входящую в единую систему органов внутренних дел республики. 10 января 2015 года вышел Закон «О Национальной гвардии», определивший и закрепивший ее правовой статус. Таким образом, дата 10 января снова для Национальной гвардии Казахстана стала знаковой.

СОБЫТИЯ

В 1924 году в газете «Тілші» вышла статья Ильяса Жансугурова по вопросам ведения делопроизводства на казахском языке. В статье речь шла о судьбе и проблемах казахского языка.

В 1934 году начала выходить еженедельная газета «Қазақ әдебиеті», посвященная казахской литературе и искусству. У истоков газеты стояли классики казахской литературы С. Сейфуллин, Б. Майлин, М. Ауэзов, А. Тажибаев, видные государственные и общественные деятели О. Исаев, Ж. Садуакасов, И. Кабулов, О. Жандосов и другие. Первый редактор — Г. Мусрепов.

В 1992 году Совет безопасности Республики Казахстан принял решение о создании Республиканской гвардии. Указом Президента РК Республиканская гвардия была создана 16 марта 1992 года.

В 1992 году в целях обеспечения государственной независимости Республики Казахстан, общественной безопасности, прав и свобод граждан из соединений и частей внутренних войск, дислоцирующихся на территории республики, сформированы внутренние войска Республики Казахстан, предназначенные для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, охраны исправительно-трудовых учреждений и объектов государственной важности, конвоирования лиц, содержащихся под стражей, защиты безопасности и государственной независимости Республики Казахстан. 21 апреля 2014 года внутренние войска Министерства внутренних дел РК были преобразованы в Национальную гвардию Республики Казахстан, входящую в единую систему органов внутренних дел.

В 1997 году в Бишкеке был подписан Договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Государства обязались уважать независимость, суверенитет каждой республики, всесторонне поддерживать друг друга, развивать содружество.

В 1999 году в РК состоялись альтернативные выборы Президента Республики Казахстан.

В 2010 году в Караганде перед главным входом в здание русского драматического театра, который носит имя выдающегося русского режиссера, состоялось открытие памятника Константину Сергеевичу Станиславскому. Это первый памятник Константину Станиславскому, установленный в странах Содружества Независимых Государств.

В 2011 году казахстанская делегация направилась в Государство Кувейт, где состоялась церемония зарождения огня VII зимних Азиатских игр. Выбор Кувейта как места зарождения огня Азиады не случаен. Именно здесь расположена штаб-квартира Олимпийского Совета Азии. Чартерным рейсом огонь в специальной транспортировочной колбе доставили в Алматы, откуда и началось путешествие эстафеты по Казахстану. Сами VII зимние Азиатские игры успешно прошли в казахстанских городах Астана и Алматы в январе–феврале 2011 года.

В 2011 году в Узбекистане были введены в обращение две новые почтовые марки специального выпуска «7-e Азиатские зимние игры. Астана-Алма-Ата», посвященные фигурному катанию и фристайлу. На почтовой марке, посвященной фигурному катанию, изображен фрагмент художественного танца на льду, в правом верхнем углу марки изображена официально утвержденная эмблема 7-х зимних Азиатских игр в Астане и Алматы, а также текст с надписью на узбекском языке в латинской графике «7-Qishki osiyo o’yinlari (Astana-Alma Ata)». На второй почтовой марке специального выпуска «Фристайл» изображен фрагмент данного вида спорта, в правом верхнем углу расположены эмблема 7-х зимних Азиатских игр и текст с надписью «7-Qishki osiyo o’yinlari (Astana-Alma-Ata)».

В 2014 году в Казахстане был создан Координационный совет национального превентивного механизма против пыток. Ключевая роль в обеспечении работы Национального превентивного механизма возложена на Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

В 2017 году Республика Казахстан впервые в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций приняла участие в его открытых дебатах на тему: «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», в рамках которых министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов представил «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

В 2017 году постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В ходе состоявшейся после церемонии беседы Кайрат Умаров и Антониу Гутерриш тепло поздравили друг друга со вступлением в полномочия и выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства РК и ООН.

В 2019 году Казахскому государственному женскому педагогическому университету был присвоен статус «национальный». Казахский государственный женский педагогический университет является одним из ведущих учебных заведений страны. Это единственный университет в стране, который готовит учителей среди женской половины. Учебное заведение сегодня является одним из основных центров подготовки высококвалифицированных педагогических кадров Казахстана. В настоящее время Казахский государственный женский педагогический университет готовит по бакалавриату — 42, по магистратуре — 23, по PhD докторантуре — 4 специальности.

В 2024 году издание The New York Times опубликовало традиционный список мест в мире, которые стоит посетить в 2024 году. По версии авторитетного издания Алматы находится на 25 месте в списке лучших туристских направлений. Алматы, являясь крупнейшим городом Казахстана с двухмиллионным населением, производит впечатление мирного, но активного города.

— Статус Алматы как культурного центра, однако, все более очевиден в его гастрономической жизни. Кухня „нео-номадов“, в которой основное внимание уделяется муке, воде и мясу, представлена в гиперсовременном стиле, — пишет редакция.

В 2024 году в связи с переходом председательства в Организации Договора о коллективной безопасности от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял Постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович.

В 2025 году скончался известный писатель Мухтар Магауин. О смерти известного казахского писателя Мухтара Магауина сообщил его сын Едиге Магауин на своей странице в Facebook.

— Мой ОТЕЦ покинул этот мир, находясь в своем доме в штате Мэриленд США, среди своих детей, — написал Едиге Магауин.

В 2025 году Казахстан признан самым перспективным направлением для китайских туристов в 2025 году. Китайское онлайн-турагентство Tongcheng Travel сообщило о росте интереса к Казахстану: спрос на поездки в 2024 году вырос на 300% по сравнению с прошлым годом.