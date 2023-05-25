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10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Мая 2023, 19:51
10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели осуществили около 300 сбросов воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в ведомстве, в тушении лесного пожара задействованы 10 вертолетов МЧС-5, МО-3, МЭПР-2, 800 человек личного состава, более 200 единиц техники и пожарный поезд. Осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн).

На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га.

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Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

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Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе Абайской области создали три эвакуационных пункта.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Он также сообщил, что по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.

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