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    14:44, 24 Март 2021 | GMT +6

    10 участков областных дорог закрыли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь из-за неблагоприятных погодных условий закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 12 часов в связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, верховая и низовая метель, видимость до 50 метров - создающих аварийную обстановку для участников движения, закрыты для всех видов транспорта участки областных автодорог в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, им. Г. Мусрепова, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына районах.

    Всего закрыты 10 участков в семи районах.

    Штормовое предупреждение в регионе объявили и на 25 марта. По области ожидаются местами туман, гололед. Ветер юго-западный со скоростью местами до 15-20 метров в секунду.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт
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