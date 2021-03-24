10 участков областных дорог закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь из-за неблагоприятных погодных условий закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 12 часов в связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, верховая и низовая метель, видимость до 50 метров - создающих аварийную обстановку для участников движения, закрыты для всех видов транспорта участки областных автодорог в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, им. Г. Мусрепова, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына районах.

Всего закрыты 10 участков в семи районах.

Штормовое предупреждение в регионе объявили и на 25 марта. По области ожидаются местами туман, гололед. Ветер юго-западный со скоростью местами до 15-20 метров в секунду.