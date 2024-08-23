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    15:35, 23 Август 2024 | GMT +6

    10 участков дорог не восстановили после паводка в СКО

    дороги СКО
    Фото: pkzsk.info

    В Северо-Казахстанской области продолжается ремонт участков дорог, разрушенных во время паводка. До сих пор не восстановили 10 участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На запрос Kazinform в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили, что в период паводка произошло 144 перелива через магистрали. В результате более 30-ти участков дорог общей протяженностью 2,5 км вода разрушила.

    Более того из-за переливов и разлива реки Есиль произошло частичное разрушение проезжей части, обочин и водопропускных сооружений на 42-х участках, из них 29 относятся к местной сети и 13 - к республиканской.

    - В настоящее время восстановление на этих участках завершено. Однако на четырех участках автомобильных дорог районного значения произошло полное разрушение дорожного полотна и водопропускных сооружений. Это автодорога «Рузаевка-Чернозубовка» в районе им. Г.Мусрепова, «Кулыколь-Каратал-Береке» - в Уалихановском, «Ясная Поляна-Тихоокеанское-Шункырколь» и «Макашевка-Октябрьское-Димитровка» в Тайыншинском районе. На указанных участках был обеспечен проезд по объездной или альтернативной дороге. Из 42 пострадавших участков автодорог местного значения полностью восстановлены 32. В связи с необходимостью восстановления оставшихся 10 участков из чрезвычайного резерва Республики Казахстана выделены средства в размере 5,2 млрд тенге, - сообщили в управлении.

    Проекты предусматривают полное восстановление разрушенных участков, установку дополнительных водопропускных труб. По итогам паводкового периода на 54 участках автомобильных дорог - 14 областного значения, 26 - районного, 14 - в городе Петропавловске – определили необходимость установки водопропускных сооружений.

    В управлении утверждают, что по всем проектам определили подрядные организации и ведутся восстановительные работы. Однако сроки реализации их не уточнили.

    В ведомстве добавили, что путепровод и мосты, расположенные на автомобильных дорогах местного значения, во время половодья не подверглись разрушению.

    В этом году регион пережил сильнейший паводок. Под воду уходили села и микрорайоны Петропавловска. Гидроузлы пропустили рекордное количество воды. До сих пор в области устраняют последствия масштабного половодья. Осложняет работы строительным и дорожным компаниям погода. Практически все лето в регионе идут дожди.

     

    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Строительство Ремонт дорог
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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