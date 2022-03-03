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10 тысяч социальных квартир построят в Нур-Султане в 2022 году

3 Марта 2022 19:27
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10 тысяч социальных квартир построят в Нур-Султане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по строительству льготного доступного жилья в столице, передает МИА «Казинформ».

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«Жилищный вопрос был и будет одним из важных в жизни наших горожан. Для того чтобы жилье было более доступным, работаем по нескольким направлениям. Это как строительство льготного доступного жилья, ремонт ЖК, снос аварийного и ветхого жилья, завершение долгостроев и др.

Также льготные квартиры мы реализуем по линии дочерних организаций холдинга «Байтерек». Так, проверили с руководством ряда организаций совещание, рассмотрели насущные вопросы. Таким образом, мы продолжим те программы, которые ранее проводили. Это, к примеру, по линии Казахстанской жилищной программы (КИК) – соцжилье для медицинских и социальных работников, педаговов, сотрудников департамента полиции и ДЧС, деятелей культуры и спорта», - написал аким столицы.

«По линии Отбасы банка – для очередников и, как вы знаете, с прошлого года мы запустили специальную жилищную программу для молодежи. Данная жилищная программа льготного соцкредитования предназначена для молодых специалистов нашего города. В данной жилищной программе смогут участвовать молодые люди в возрасте до 36 лет (возраст супруга/супруги не имеет значения).

Глава государства поручил уделить особое внимание созданию условий для приобретения гражданами доступного льготного жилья. Всего в этом году мы планируем построить еще 10 тысяч социальных квартир», - добавил Алтай Кульгинов.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Жилье   #Общество  
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