10 тысяч льготных квартир построят в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, каким образом решается вопрос с жильем в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Жилищный вопрос – один из насущных вопросов наших горожан, над которым мы ведем системную работу: строим льготные квартиры, сносим аварийное ветхое жилье, ремонтируем опасные жилые комплексы, достраиваем и вводим в эксплуатацию долгострои, выдаем жилищные сертификаты и т.д. На встрече с ведущими строительными компаниями обсудили ряд важных вопросов, сверили часы.

Первое. Так, в текущем году, по поручению Главы государства продолжим увеличивать объем строительства доступного льготного жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, в 2019 – 2900 льготных квартир, то в 2020 году свыше 7 тысяч социальных квартир. Данная цифра в текущем году будет увеличена до 10 тысяч льготных квартир.

Второе. Третий год подряд (с 2019 года) в столице будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках программы до конца года жилье получат свыше 1 тысячи молодежи.

Третье. Продолжим ремонтировать опасные ЖК. В прошлом году отремонтировали более 50 ЖК. Среди них, к примеру, есть такие жилые комплексы, которые «прославились» своими покосившимися балконами, «при ветрах балконы отходили от стен». Также некогда многострадальный ЖК «Территория комфорта-2» и т.д.

Четвертое. В прошлом году переселили из аварийного ветхого жилья порядка 200 семей, в текущем году переселим ещё более 200 семей.

Пятое. Увеличили размер жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге. Также расширили категорию получателей жилищных сертификатов: если ранее в список входили только 3 категории из социально уязвимого слоя населения, то теперь вошли все категории.

Шестое. Также ведем системную работу по завершению объектов долевого строительства. В 2019 году достроили и ввели в эксплуатацию 10 объектов долевого строительства, это 2,5 тысячи дольщиков получили свои квартиры. В 2020 году в два раза больше – 20 ЖК. В текущем году планируем вручить ключи еще порядка 7 тыс. дольщикам.

Все данные меры по решению жилищных вопросов держим на контроле», - написал аким на своей странице в Instagram.

Фото: Александр Куприенко