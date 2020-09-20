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10 тысяч фунтов за нарушение карантина можно заплатить в Великобритании

20 Сентября 2020, 22:47
10 тысяч фунтов за нарушение карантина можно заплатить в Великобритании

ЛОНДОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Власти Великобритании значительно повышают штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. За первое нарушение — тысяча фунтов, а за повторные — до десяти тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Такую сумму придется заплатить, например, тем, кто неоднократно отказывался от карантина при положительном анализе или от предписания на самоизоляцию при подозрении на заражение.

По словам британских врачей, в стране карантин и самоизоляцию соблюдают не более 20% тех, кому это положено делать по существующим правилам. Крупные штрафы правительство рассматривает как едва ли не единственную возможность предотвратить повторный тотальный локдаун в стране.

Ужесточение мер не всегда встречает понимание в британском обществе. В субботу на Трафальгарской площади в Лондоне устроили акцию протеста несколько сотен человек. Они считают, что жесткие антиковидные правила нарушают гражданские свободы. Манифестация завершилась столкновениями с полицией, задержаны более 30 человек.


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