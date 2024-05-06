10 тонн мусора вывезли с берегов Капшагайского водохранилища

Жители Конаева очистили городской пляж от мусора в рамках акции «Мөлдір бұлақ», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Закладка фундамента города Конаев связана со строительством Капшагайского водохранилища. Здесь через полмесяца начинается купальный сезон. Поэтому уборка и приведение в порядок пляжей, обеспечение необходимой инфраструктурой, является одной из важных мер, — сообщили в пресс-службе акимата города.

Фото: акимат г. Конаева

В субботнике наряду с акимом города Асхатом Бердихановым приняли участие 200 человек, задействовано 8 единиц спецтехники. Они убрали сорняки, очистили тротуары и дороги. В результате было вывезено 10 тонн мусора.

— Последняя неделя акции «Таза Қазақстан» началась с уборки городского пляжа. Я свою трудовую деятельность начал в Шенгельды, вышел на пенсию в Конаеве. Поэтому каждый песок, цветок, дерево для меня дороже золота. Несмотря на свой возраст, принял участие в экоакции. Призываю всех казахстанцев бережно относиться к природе, — сказал председатель Совета ветеранов Амангельды Беспаев.

Фото: акимат г. Конаева

Отмечается, что в период купального сезона на городском пляже работают 42 предпринимателя. Они должны в ближайшее время восстановить сломанные шатры и палатки на принадлежащей им территории, установить беседки, тапчаны и создать удобную инфраструктуру.