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    12:30, 06 Май 2024 | GMT +6

    10 тонн мусора вывезли с берегов Капшагайского водохранилища

    капчагай
    Фото: акимат г. Конаева

    Жители Конаева очистили городской пляж от мусора в рамках акции «Мөлдір бұлақ», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Закладка фундамента города Конаев связана со строительством Капшагайского водохранилища. Здесь через полмесяца начинается купальный сезон. Поэтому уборка и приведение в порядок пляжей, обеспечение необходимой инфраструктурой, является одной из важных мер, — сообщили в пресс-службе акимата города.

    акимат г. Конаева
    Фото: акимат г. Конаева

    В субботнике наряду с акимом города Асхатом Бердихановым приняли участие 200 человек, задействовано 8 единиц спецтехники. Они убрали сорняки, очистили тротуары и дороги. В результате было вывезено 10 тонн мусора.

    — Последняя неделя акции «Таза Қазақстан» началась с уборки городского пляжа. Я свою трудовую деятельность начал в Шенгельды, вышел на пенсию в Конаеве. Поэтому каждый песок, цветок, дерево для меня дороже золота. Несмотря на свой возраст, принял участие в экоакции. Призываю всех казахстанцев бережно относиться к природе, — сказал председатель Совета ветеранов Амангельды Беспаев.

    акимат г. Конаева
    Фото: акимат г. Конаева

    Отмечается, что в период купального сезона на городском пляже работают 42 предпринимателя. Они должны в ближайшее время восстановить сломанные шатры и палатки на принадлежащей им территории, установить беседки, тапчаны и создать удобную инфраструктуру.

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник летний отдых Капчагай Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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