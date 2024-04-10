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    23:23, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    10 тонн помощи для пострадавших от паводков регионов погрузили курсанты военного вуза в Алматы 

    гуманитарная помощь
    Фото: Минобороны РК

    Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы поддержали неравнодушных алматинцев, собравших посылки с продовольствием и предметами первой необходимости для пострадавших от паводков регионов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Жители Алматы подготовили к отправке более 2,5 тонны одежды, тонну средств гигиены, более 3,5 тонны продуктов питания и другие предметы домашнего обихода.

    — Мы видим, как страна объединилась в желании помочь пострадавшим. Поток гуманитарной помощи большой. Это наш вклад в благое дело, — сказал курсант третьего курса Аслан Сейтжан.

    гуманитарная помощь
    Фото: Минобороны РК

    Автомашины с 10 тоннами гуманитарного груза отправились на запад страны в города Атырау, Актобе и Уральск.

    гуманитарная помощь
    Фото: Минобороны РК

    Напомним, на прошлой неделе из Алматы отправилась первая партия гуманитарной помощи в пострадавшие от паводков регионы. Жители города, бизнесмены, молодежь за шесть дней собрали около 10 тонн гуманитарной помощи.

    В городе с 29 марта работает пункт приема, открытый на базе комьюнити-центра Алмалинского района.

    Вчера из Алматы на помощь Атырауской области направили три грузовика «КамАЗ», один легковой автомобиль, шанцевые инструменты (лопаты, топоры, ломы и т.д). Также помощь включает в себя палатки, кровати, фонари, спасательные жилеты, резиновые сапоги, 5 тысяч мешков, медикаменты.

    Дополнительная техника будет направлена в Атыраускую область для берегоукрепления.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Вузы Уральск Армия Регионы Казахстана Регионы Гуманитарная помощь Актобе Алматы Западно-Казахстанская область Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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