10 тонн помощи для пострадавших от паводков регионов погрузили курсанты военного вуза в Алматы 

Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы поддержали неравнодушных алматинцев, собравших посылки с продовольствием и предметами первой необходимости для пострадавших от паводков регионов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Жители Алматы подготовили к отправке более 2,5 тонны одежды, тонну средств гигиены, более 3,5 тонны продуктов питания и другие предметы домашнего обихода.

— Мы видим, как страна объединилась в желании помочь пострадавшим. Поток гуманитарной помощи большой. Это наш вклад в благое дело, — сказал курсант третьего курса Аслан Сейтжан.

Фото: Минобороны РК

Автомашины с 10 тоннами гуманитарного груза отправились на запад страны в города Атырау, Актобе и Уральск.

Фото: Минобороны РК

Напомним, на прошлой неделе из Алматы отправилась первая партия гуманитарной помощи в пострадавшие от паводков регионы. Жители города, бизнесмены, молодежь за шесть дней собрали около 10 тонн гуманитарной помощи.

В городе с 29 марта работает пункт приема, открытый на базе комьюнити-центра Алмалинского района.

Вчера из Алматы на помощь Атырауской области направили три грузовика «КамАЗ», один легковой автомобиль, шанцевые инструменты (лопаты, топоры, ломы и т.д). Также помощь включает в себя палатки, кровати, фонари, спасательные жилеты, резиновые сапоги, 5 тысяч мешков, медикаменты.

Дополнительная техника будет направлена в Атыраускую область для берегоукрепления.