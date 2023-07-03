10 тонн битума загорелось в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пульт «101» поступило сообщение, что на асфальтном заводе в селе Шыбынды Аксуатского района горит битум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области Абай.

По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что на территории завода горели 3 бочки с битумом, общий объем которых составил 10 тонн.

Вступив в схватку с огнем, пожарные при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание в течении получаса. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



