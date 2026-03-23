10 тысяч жителей вышли на «Тазару күні» в Карагандинской области

День чистоты прошёл в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Во всех городах и районах волонтёры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

Фото: акимат Карагандинской области

К «Тазару күні» были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike», а также молодёжная акция «Өзіңнен баста».

В Караганде около трех тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. Акцию поддержали представители местной власти, а также молодёжные и волонтёрские организации.

В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.

В Темиртау в акции «Тазару күні» участвовали металлурги компании Qarmet — они провели уборку в центральных парках и на площадях города.

В Шахтинске волонтёры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции «Ардагерім – Ардағым» они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.

В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.

Дополнительно был запущен экологический челлендж «Чистый двор» — в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.