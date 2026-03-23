    16:50, 23 Март 2026 | GMT +5

    10 тысяч жителей вышли на «Тазару күні» в Карагандинской области

    В экологической акции «Тазару күні», завершившей декаду Наурызнама, приняли участие 10 тысяч жителей Карагандинской области. В ходе мероприятия очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и собрано около 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов, передает Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    День чистоты прошёл в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Во всех городах и районах волонтёры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

    Фото: акимат Карагандинской области

    К «Тазару күні» были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike», а также молодёжная акция «Өзіңнен баста».

    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде около трех тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. Акцию поддержали представители местной власти, а также молодёжные и волонтёрские организации.

    Фото: акимат Карагандинской области

    В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.

    В Темиртау в акции «Тазару күні» участвовали металлурги компании Qarmet — они провели уборку в центральных парках и на площадях города.

    Фото: акимат Карагандинской области

    В Шахтинске волонтёры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции «Ардагерім – Ардағым» они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.

    В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.

    Дополнительно был запущен экологический челлендж «Чистый двор» — в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Акимат Карагандинская область Благоустройство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
