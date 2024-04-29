10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства

Полумарафон «Забег Единства» прошел в 15 регионах Казахстана, его участниками стали 10 тысяч любителей здорового образа жизни. Об этом передает агентство Kazinform.

- В целях продвижения общенациональных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе на принципе «Мы разные, но мы равные», пропаганды здорового образа жизни Ассамблеей народа Казахстана совместно с Министерством культуры и информации, Министерством туризма и спорта, Федерацией триатлона Астаны, акиматом Астаны организован республиканский полумарафон «Забег Единства». Полумарафон приурочен ко Дню единства народа Казахстана. В спортивном мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных органов, республиканских этнокультурных объединений, молодежных и волонтерских организаций, спортивных федераций, беговых клубов, жители и гости столицы, - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Фото: Минкультуры

Забег Единства стартовал одновременно в 15 регионах страны и собрал почти 10 тысяч любителей здорового образа жизни. Участники преодолели полумарафонскую дистанцию расстоянием в 21, 10 и 5 км, а самые юные спортсмены соревновались в дистанции 1 км.

Фото: Минкультуры

Каждый из бегунов на финише стал обладателем памятной медали. Победители были награждены ценными призами.

Фото: Минкультуры

В рамках соревнования были обеспечены все необходимые меры безопасности и профессиональное судейство.

Забег Единства будет проводиться ежегодно с охватом всех регионов страны, дополнили в Минкультуры.