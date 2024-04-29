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    21:18, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства
    Фото: Минкультуры РК

    Полумарафон «Забег Единства» прошел в 15 регионах Казахстана, его участниками стали 10 тысяч любителей здорового образа жизни. Об этом передает агентство Kazinform.

    - В целях продвижения общенациональных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе на принципе «Мы разные, но мы равные», пропаганды здорового образа жизни Ассамблеей народа Казахстана совместно с Министерством культуры и информации, Министерством туризма и спорта, Федерацией триатлона Астаны, акиматом Астаны организован республиканский полумарафон «Забег Единства». Полумарафон приурочен ко Дню единства народа Казахстана. В спортивном мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных органов, республиканских этнокультурных объединений, молодежных и волонтерских организаций, спортивных федераций, беговых клубов, жители и гости столицы, - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства
    Фото: Минкультуры

    Забег Единства стартовал одновременно в 15 регионах страны и собрал почти 10 тысяч любителей здорового образа жизни. Участники преодолели полумарафонскую дистанцию расстоянием в 21, 10 и 5 км, а самые юные спортсмены соревновались в дистанции 1 км.

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства
    Фото: Минкультуры

    Каждый из бегунов на финише стал обладателем памятной медали. Победители были награждены ценными призами.

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства
    Фото: Минкультуры

    В рамках соревнования были обеспечены все необходимые меры безопасности и профессиональное судейство.

    Забег Единства будет проводиться ежегодно с охватом всех регионов страны, дополнили в Минкультуры.

    10 тысяч казахстанцев вышли на старт Забега Единства
    Фото: Минкультуры
    Теги:
    Спорт День единства народа Казахстана спортсмены Казахстана Минкультуры и информации АНК Видео
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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