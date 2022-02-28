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10 современных остановок введут в эксплуатацию в Актау

28 Февраля 2022 18:07
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10 современных остановок введут в эксплуатацию в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году будут введены в эксплуатацию еще 10 современных остановок. Об этом сообщил аким города Актау Нурдаулет Килыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким отметил, что в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города в прошлом году было установлено восемь остановок.

«В 2021 году было начато строительство 10 остановок, из них восемь введены в эксплуатацию. В этом году будет установлено 10 остановок. Всего предусмотрено установка 40 остановок. Современные остановки оснащены кондиционерами и системой отопления. А также оборудованы туалетами. Все новые остановки строятся за счет собственных средств индивидуального предпринимателя», - отметил аким города.

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#Акимат   #Строительство   #Транспорт   #Мангистауская область   #Регионы  
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Автор:

Аружан Саптарова

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