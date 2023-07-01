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    19:16, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    10 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа» построят в ВКО

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    Photo: gov.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На совещании акимата Восточно-Казахстанской области обсудили важнейшие направления развития региона. Акиму Ермеку Кошербаеву представили ход реализации национальных проектов «Комфортная школа» и «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» по направлению «Доступная и качественная медицинская помощь». Об этом передает МИА «Казинформ».

    Так, в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» в ВКО планируется строительство 10 школ на 4200 мест общей стоимостью 34 717,4 млн тенге. Об этом доложил руководитель управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев.

    Аким области Е.Кошербаев отметил, что в реализации проекта «Комфортная школа» при взаимодействии с Министерством просвещения необходимо учесть интересы каждой конкретной школы и региональные особенности.

    Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам здравоохранения.

    «В области функционирует 7 передвижных медицинских комплексов, оснащенных необходимым медицинским оборудованием (рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием)», - сообщила руководитель управления здравоохранения Гульмира Сагидуллина.


    Аким Восточно-Казахстанской области поручил оценить реальную эффективность работы передвижных медицинских комплексов. «Цель проекта – достичь того, чтобы даже труднодоступные населенные пункты были обеспечены своевременной, качественной медицинской помощью. Нам необходимо также поработать над совершенствованием управления отлично зарекомендовавшей себя системой обмена медицинскими данными PACS», - сказал Ермек Кошербаев.

    Вместе с тем, по словам акима, к решениям задач областного масштаба подключатся представители министерств и ведомств – восточноказахстанцы очень скоро увидят результаты этого взаимодействия.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Строительство
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