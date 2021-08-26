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10 школ построены в этом году в Атырауской области

26 Августа 2021 20:41
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10 школ построены в этом году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Атырауской области введено в эксплуатацию 10 школ. В 2022 году планируется завершить строительство ещё 11 школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций региона.

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По словам руководителя управления образования Атырауской области Саткана Есенгалиева, в этом году в регионе завершено строительство 10 новых средних школ. Начато строительство ещё 11 школ, окончание которого запланировано на будущий год. В связи с положительной демографической тенденцией, возникла проблема трехсменного обучения в 11 школах. Решить эту проблему планируется в 2022-2023 годах после завершения строительства новых школ. Также, как и проблему с аварийными средними учебными заведениями, которых в в области четыре.

«Эти проблемы в школах с трехсменным обучением и аварийными в Атырауской области и городе Атырау будут полностью решены в 2023 году», - сообщил Саткан Есенгалиев.

Он добавил, что сегодня все школы области полностью готовы к новому учебному году. В 2021-2022 учебном году будут работать 197 средних учебных заведений.


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#Атырауская область   #Образование   #Строительство  
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Автор:

Виктор Сутягин

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