19 Августа 2022 14:30

10 ШЕДЕВРОВ ВУДИ АЛЛЕНА

Имя американского режиссера, продюсера, актера-комика и четырехкратного обладателя «Оскара» Вуди Аллена давно вошло в историю мирового кинематографа. Недавно режиссеру исполнилось 85 лет. В честь его юбилея «Театрал» решил напомнить читателям лучшие из его картин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Teatral-online.ru.

Зелиг (1983)

В этой картине Вуди сыграл главную роль. Черно-белая комедия создана в жанре «мокьюментари»: настоящая хроника перемежается постановочными кадрами, а иногда и совмещенными (задолго до «Форреста Гампа»). Зелиг — обычный еврей, которого страх сделал хамелеоном. Среди толстых он становится толстым, среди китайцев — китайцем. Да, это комедия, но, если задуматься, довольно печальная. И, пожалуй, одна из лучших работ великого комика.

Бродвей Денни Роуз (1984)

Это одна из самых грустных комедий Аллена (в главной роли — он сам), путешествие по Бродвею, который сгинул и остался тайной даже для жителей Нью-Йорка. Открывается занавес, и сквозь бледный луч осветителя со сцены видны люди. Пьющие, жующие, что-то обсуждающие, иногда внимающие происходящему на сцене. А на сцене тем временем играет на бокалах нелепая блондинка непонятного возраста, машет руками дрессировщик птиц, что-то играют на фортепиано, танцует одноногий чечеточник и мямлит чревовещатель-заика…

Пурпурная роза Каира (1985)

Во времена Великой Депрессии в Штатах население (особенно его женская часть) спасалось в темных залах кинематографа: там, на экране, бурлила богатая, украшенная блестками и перьями жизнь богатых и знаменитых. Сесилия ходит в кино любоваться на своего кумира, доблестного красавчика Тома Бакстера. Однажды ее герой запросто сходит с экрана в зал и уводит Сесилию в новую жизнь. Эта трогательная сказка — одна из немногих в творчестве Аллена, которая снята почти без желчи и сарказма.

Эпоха радио (1987)

Это мемуары Вуди Аллена, его детские воспоминания о предвоенных годах, когда мальчишки играли в войну и высматривали в океане немецкие подлодки, а по радио слушали истории про супергероев и сыщиков в масках. Это не цельный фильм, а собрание анекдотов и маленьких рассказов, где тонкой нитью проходит история семьи режиссера и одной певички, чьи неудачи послужили ее карьере самым причудливым образом.

Знаменитость (1998)

Вуди предложил ДиКаприо сыграть маленькую роль в его новой картине, и Лео моментально согласился: после «Титаника» его все достало, и он смачно сыграл распоясавшуюся звезду. За Аллена отдувался прекрасный Кеннет Брана, сыгравший в «Знаменитости» журналиста, который мучается от творческого кризиса и прыгает из одной постели в другую.

Вики Кристина Барселона (2008)

Когда смотришь это кино, есть ощущение, что его снимал Альмодовар, но отошел от монтажного стола на какое-то время и кто-то его смонтировал не так безумно, как это сделал бы Педро. Этот фильм — прежде всего посвящение Барселоне, великолепному городу, в который сразу же после просмотра хочется уехать на пару недель. Даже сюжет не алленовский: страсть, секс и разборки, почти без рефлексии и комплексов. Лишь жизнь и любовь, горячие, как испанское солнце.

Полночь в Париже (2011)

Эта картина о путешествиях писателя по различным эпохам ночной жизни Парижа легка как шампанское и пролетает незаметно. Сальвадор Дали, Эрнест Хэмингуэй, Гертруда Стайн, Коул Портер, Пабло Пикассо и Луис Бунюэль — «Полночь в Париже» является редким гурманским пиршеством: в эпизодах мелькают блестящие актеры (они к Аллену готовы идти даже ради эпизода), а незатейливый сюжет дарит блаженный отдых. В ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел МакАдамс, Марион Котийяр.

Римские приключения (2012)

В этой картине речь идет, как не трудно догадаться, о прекрасной столице Италии, где всегда происходит множество интересных историй. ... Очередной фильм Вуди Алена из его знаменитого городского цикла, рассказывающего о жизни самых известных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро…

Светская жизнь (2016)

1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени. Фильм «Светская жизнь» стал самой кассовой работой Вуди Аллена в истории российского кинопроката.

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы.

Фото: elnacional.com