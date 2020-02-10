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10 семей получили жилье в одном из районов Туркестанской области

10 Февраля 2020 20:10
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10 семей получили жилье в одном из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В сельском округе Мынбулак Байдибекского района введен в эксплуатацию 10-квартирный 2-этажный жилой дом. Новоселами стали молодые госслужащие и многодетные семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Аким Байдибекского района Бакытбек Танагозов в торжественной обстановке вручил ключи и пожелал всем благополучия .

В новых домостроениях созданы все условия для проживания.
В целом, в трех сельских округах строятся три 10-квартирных 2-этажных дома для молодых госслужащих и малообеспеченных семей. В этом году еще 20 семей переедут в два готовых дома.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Жилье,
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