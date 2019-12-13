10 семей из Актобе стали новоселами в преддверии Дня Независимости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 10 актюбинских семей стали сегодня новоселами, получив ключи от квартир по государственным программам «Нурлы жер» и «Бакытты отбасы». Торжественное мероприятие ко дню Независимости прошло в городском Доме культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актобе Мавр Абдуллин поздравил актюбинцев с праздником независимости, отметив значимость данного праздника. Затем он вручил юбилейные медали к 150-летию Актобе 50 актюбинцам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

10 семьям из числа бюджетников, госслужащих и многодетных семей были вручены ключи от новых квартир по программам «Нурлы жер» и «Бакытты отбасы».

Ключи от новой квартиры получила многодетная семья Кусимовых.

«С 2009 года мы состоим в очереди на получение жилья по категории многодетная семья. Я домохозяйка, муж водитель, у нас 4 детей. 15 лет мы жили на съемной квартире. И вот настал день, когда я получила свою 3-комнатную квартиру в микрорайоне Нур Актобе. И это благодаря программе «Бакытты отбасы». Нам дали сертификат от акимата в размере 10 процентов от суммы квартиры - это 490 тысяч тенге, вторую половину суммы мы накопили в Жилстройсбербанке», - рассказывает Насиха Кусимова.

Как известно кредит по данной программе выдается многодетным семьям, состоящим в очереди в местных акиматах. Процентная ставка составляет 2 процента годовых. Семья Кусимовых оформила кредит на 17 лет, первые 7 лет они будут платить по 57 тысяч тенге, остальные годы - по 46 300 тенге.

Другой новосел 27-летняя Самал Жекеева является молодым специалистом - она работает в школе учителем иностранного языка. Депозит в Жилстройсбербанке она открыла в 2017 году, теперь получает 1-комнатную квартиру стоимостью 5 млн тенге в кредит сроком на 11 лет по программе «Нурлы жер».

«Первые 6 лет я буду оплачивать по 41 тысяче тенге, оставшиеся 5 лет по 40 тысяч тенге. Для первоначального взноса я собрала 10 процентов от суммы квартиры, также акимат дал мне возвратный жилищный сертификат в размере 10 процентов от суммы квартиры, чему я очень благодарна. С 2015 года я с сестрой жила в доме родственников, теперь у нас есть свое жилье», - радуется она.