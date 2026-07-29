Как повлияла засуха на посевные земли Павлодарской области

Из-за более чем 40 дней жары без осадков в регионе начали фиксировать пострадавшие сельхозугодья. Специальная комиссия объезжает районы и фиксирует площади, пострадавшие от засухи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специалисты регионального управления сельского хозяйства заявили, что установившаяся с начала лета знойная жара и засуха начали приносить убытки местным фермерам.

— Более 40 дней сохранялась сухая и жаркая погода без осадков. Это оказывает ощутимое негативное влияние на растениеводство. Из-за засухи около 10 процентов посевных земель области находятся в плохом состоянии. Если состояние 78 процентов посевов оценивается как удовлетворительное, то состояние 15 процентов признано хорошим, — сообщил корреспонденту Kazinform руководитель отдела управления сельского хозяйства Павлодарской области Есентай Мурсалимов.

В настоящее время специалисты работают в районах, где из-за засухи пострадали посевы. Пострадавшие площади обследует специальная комиссия, после чего составляются соответствующие акты. В дальнейшем постановлением или приказом руководителя района урожай официально признается погибшим.

— В целом большая часть основных посевных площадей находится в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день по зерновым культурам идут процессы налива зерна, кущения стеблей и цветения. Что касается масличных культур, то у них начались фазы бутонизации и цветения, — добавил представитель управления.

По данным акимата Павлодарской области, в текущем году общая площадь посевов в регионе увеличилась на 43 тыс. гектаров и достигла 1,7 млн гектаров.

Напомним, сельхозтоваропроизводители Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, области Жетісу и города Шымкент уже приступили к уборочной кампании.