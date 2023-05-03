10 проектов по развитию мясного животноводства будут реализованы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошлый год в Костанайского области произведено мяса в живом весе свыше 90 тысяч тонн. В ближайшие годы с вводом новых проектов производство мяса в регионе намерены увеличить на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня поголовье крупного рогатого скота составляет 472,4 тысячи голов, 158,7 тысячи голов лошадей , 500 тысяч голов овец и коз, 4,3 млн голов птиц. За 2022 год во всех категориях хозяйств произведено мяса в живом весе – 91 тысячи тонн. Обеспеченность мясом всех видов составляет 72%, - сообщил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев. — В ближайший годы ставится задача по увеличению производства мяса всех видов скота и птицы. Для этих целей планируется реализация 10 крупных проектов (откормплощадки, репродуктор, разведение птицы) по развитию мясного животноводства, общая сумма инвестиций составит 29 млрд тенге, с созданием более 350 новых рабочих мест».

В ведомстве уверены, что ввод этих проектов позволит увеличить производство мяса на 10%, а загруженность мясоперерабатывающих предприятий с 60% до 65%.

Что касается мяса птицы, то 70% идет от местных товаропроизводителей, оставшаяся потребность обеспечивается за счет импорта из России и США, а также других областей - Акмолинской и Алматинской. С начала года, по данным Т. Бисимбаева, птицефабриками области увеличено производство мяса птицы на 10%. Этот темп в регионе намерены наращивать и обеспечить население области мясом птицы в полном объеме.

«Кроме этого, в целях снижения импортозависимости по молоку и молочной продукции, увеличения его производства, в этом году запланировано строительство 9 молочно-товарных ферм. Численность дойного стада увеличится на 7100 голов. На реализацию проектов будет привлечено почти 44 млрд тенге инвестиций, в том числе 15 млрд тенге кредитных средств через АО «СПК Тобол», а также будет создано более 350 новых рабочих мест. Вводимые молочные фермы позволят увеличить производство на 16% и увеличат загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 70% до 80%»,- подытожил Т. Бисимбаев.