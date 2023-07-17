10 природных пожаров и возгораний травы ликвидировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За выходные в Карагандинской области ликвидировали 10 природных пожаров и возгораний травы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС .

Из них силами ДЧС, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов ликвидировано 8 степных горения.

В Актогайском районе в сельском округе Айыртаский в 25 км южнее от села Нура произошло возгорание сухой травы на площади 30 га.

В сельском округе Киргизский Каркаралинского района в 7 км западнее от станции Буркитти произошло возгорание сухой травы на площади 40 га.

В сельском округе К.Аманжолова Каркаралинского района в 7 км западнее от села Сарыобалы произошло возгорание сухой травы на площади 4 га.

В сельском округе Керневский Бухар-Жырауского района в 15 км восточнее от села Акжар произошло возгорание сухой травы и камыша на площади 15 га.

В сельском округе Шидертинский Осакаровского района в 15 км северо-западнее от села Шидерти произошло возгорание сухой травы и камыша на площади 7 га.

В Осакаровском районе в сельском округе Родниковский в 16 км юго-восточнее от села Родниковское произошло горение сухой травы на площади 5 га.

В Осакаровском районе в сельском округе Родниковский в 15 км северо-западное от села Родниковское произошло возгорание сухой травы на площади 10 га.

В сельском округе Акшокинский Шетского района в 40 км юго-западнее от села Кызылтау произошло горение сухой травы на площади 25 га.

В сельском округе Талдысайский Нуринского района в 60 км юго-западнее от села Талдысай произошло горение сухой травы в 3-х очагах на общей площади 1500 га. Огонь ликвидирован силами ДЧС, пожарного поста села Талдысай, Рудоуправление «Казмарганец», Республиканского центрального штаба профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы и добровольных противопожарных формирований сельского округа.

В сельском округе Балкантауский Каркаралинского района на территории Бахтинского лесничества РГУ «Каркаралинский государственный национальный природный парк» произошло горение лесной подстилки на площади 0,35 га. Пожар ликвидирован силами РГУ «КГНПП» и РГКП «Казавиалесоохрана».

Продолжается тушение пожара в сельском округе Талдинский Шетского района. В 3 км юго-восточнее от села Жанажурт в горно-степной местности произошло горение сухой травы с последующим переходом огня на территорию Актогайского хозяйства по охране лесов и животного мира. Общая площадь составляет ориентировочно 130 га, из них ликвидировано 100-110 га. Тушение очагов горения на ориентировочной площади 20-30 га продолжается. В ликвидации задействованы силы ДЧС Карагандинской области, КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира», добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.

Тушение пожара осложняется разрозненностью очагов, удаленностью водоисточников, высокой температурой наружного воздуха и отсутствием подъездных путей к участкам на горной местности.

ДЧС Карагандинской области призывает строго соблюдать меры пожарной безопасности.

«Во время пожароопасного периода нельзя сжигать сухую траву и мусор на открытой территории, вблизи деревянных строений, разводить костры в густых зарослях, под кронами деревьев, выжигать сухую траву в степи. Не бросайте непотушенные спички и сигареты. Будьте осторожны с огнем», - отметили в ДЧС.