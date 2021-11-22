10 пожаров ликвидировали за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За выходные дни спасатели ликвидировали 10 пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Пожары произошли в городах Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов, в Бородулихинском, Глубоковском, Жарминском, Катон-Карагайском, Уланском и Шемонаихинском районах.

В пяти случаях тушили жилые дома, в двух - надворные постройки и автомобили, в одном случае - сено.

Четыре пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 2 – из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, 2 – из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и 2 – из-за неосторожного обращения с агрегатом повышенной опасности.

Больше всего пожаров происходит именно по данным причинам - 1029 пожаров с начала года, что составляет 76% об общего количества произошедших пожаров в области.