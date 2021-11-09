10 пилотов-спасателей пополнили летный состав авиации МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В авиационном спасательном подразделении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Казавиаспас» 10 пилотов-спасателей приступили к самостоятельным полетам в качестве второго пилота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казавиаспас» МЧС.

Турусбекова Бибихан, Жанибек Ерасыл, Сабитов Темирболат, Бисенбеков Жарас, Куанышулы Нурдаулет и Базарбаев Алишер прошли программу ввода в строй. Пилоты были допущены к полетам и начали непосредственно производить работы в составе экипажей воздушных судов российского производства Ми-8Т.

Также 4 пилота-спасателя задействованы в специальных операциях на вертолетах западного производства Eurocopter. Среди них: Ахметов Расулбек, Нургалиева Назель, Бактыбай Елдос и Тугизбаев Бисенгали.

На сегодняшний день пилоты определены по местам дислокации воздушных судов на территории всего Казахстана и выполняют полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению и оперативной транспортировки больных и пострадавших по воздушному пространству, проведению поисково-спасательных операций, патрулированию очагов возгорания, а также доставке личного состава МЧС, структурных территориальных подразделений и добровольных спасательных формирований к зонам чрезвычайных ситуаций.

«Молодые спасатели на отлично окончили Академию гражданской авиации в г. Алматы после чего были отобраны для работы в авиационном подразделении МЧС Казахстана. Для получения доступа к деятельности второго пилота ими была пройдена программа подготовки летного состава «Казавиаспаса». По окончании программы уполномоченным органом в сфере гражданской авиации «Авиационная администрация Казахстана» был выдан допуск к самостоятельной профессиональной деятельности второго пилота», - сообщили в пресс-службе «Казавиаспас» МЧС.

Как отметили в ведомстве, в летную службу приходят молодые специалисты, формируется прочный кадровый резерв. При этом главной незыблемой основой работы авиакомпании «Казавиаспас» остается - безопасность полетов и спасение людей.