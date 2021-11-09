+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

10 пилотов-спасателей пополнили летный состав авиации МЧС

9 Ноября 2021 09:19
Поделиться:
10 пилотов-спасателей пополнили летный состав авиации МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В авиационном спасательном подразделении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Казавиаспас» 10 пилотов-спасателей приступили к самостоятельным полетам в качестве второго пилота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казавиаспас» МЧС.

Новости по теме
Четыре человека погибли за неделю в результате ЧС в Акмолинской области
Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2021» проведут спасатели в ВКО Лебедей спасли из замерзающего озера в СКО Подробности взрыва в Актау: разрушена дорожно-строительная лаборатория

Турусбекова Бибихан, Жанибек Ерасыл, Сабитов Темирболат, Бисенбеков Жарас, Куанышулы Нурдаулет и Базарбаев Алишер прошли программу ввода в строй. Пилоты были допущены к полетам и начали непосредственно производить работы в составе экипажей воздушных судов российского производства Ми-8Т.

Также 4 пилота-спасателя задействованы в специальных операциях на вертолетах западного производства Eurocopter. Среди них: Ахметов Расулбек, Нургалиева Назель, Бактыбай Елдос и Тугизбаев Бисенгали.

На сегодняшний день пилоты определены по местам дислокации воздушных судов на территории всего Казахстана и выполняют полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению и оперативной транспортировки больных и пострадавших по воздушному пространству, проведению поисково-спасательных операций, патрулированию очагов возгорания, а также доставке личного состава МЧС, структурных территориальных подразделений и добровольных спасательных формирований к зонам чрезвычайных ситуаций.

«Молодые спасатели на отлично окончили Академию гражданской авиации в г. Алматы после чего были отобраны для работы в авиационном подразделении МЧС Казахстана. Для получения доступа к деятельности второго пилота ими была пройдена программа подготовки летного состава «Казавиаспаса». По окончании программы уполномоченным органом в сфере гражданской авиации «Авиационная администрация Казахстана» был выдан допуск к самостоятельной профессиональной деятельности второго пилота», - сообщили в пресс-службе «Казавиаспас» МЧС.

Как отметили в ведомстве, в летную службу приходят молодые специалисты, формируется прочный кадровый резерв. При этом главной незыблемой основой работы авиакомпании «Казавиаспас» остается - безопасность полетов и спасение людей.


Подписывайтесь на наш канал:

#МЧС   #Авиация  
Поделиться:
Новости по теме
Четыре человека погибли за неделю в результате ЧС в Акмолинской области
Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2021» проведут спасатели в ВКО
Лебедей спасли из замерзающего озера в СКО
Подробности взрыва в Актау: разрушена дорожно-строительная лаборатория
Популярное
1 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
2 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
3 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
4 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
5 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
6 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Читайте также
158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана
Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив