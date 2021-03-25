10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –118 пациентов, инфицированных коронавирусом, находятся в реанимации. 10 человек в тяжелом состоянии. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее данным, сейчас в лечебных учреждениях мегаполиса проходят лечение от коронавируса 2246 пациентов.

«За сутки в больницу поступило 238 человек. Мы проводим ежедневный мониторинг. За вчерашний день 98 пациентов выздоровели и выехали домой. Число умерших 11. В том числе люди старше 70 лет»,- пояснила Лаура Мырзагали.

Кроме того, она рассказала, сколько пациентов находится в реанимации.

«На сегодня 118 больных, инфицированных коронавирусом, находятся в реанимации. 10 из них находятся в тяжелом состоянии», - сказал спикер.

Ранее сообщалось, что в Алматы увеличено число коек для больных COVID-19. Кроме того, прорабатывается вопрос о вакцинации горожан в торговых домах и на рынках.