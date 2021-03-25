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    15:22, 25 Март 2021 | GMT +6

    10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –118 пациентов, инфицированных коронавирусом, находятся в реанимации. 10 человек в тяжелом состоянии. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее данным, сейчас в лечебных учреждениях мегаполиса проходят лечение от коронавируса 2246 пациентов.

    «За сутки в больницу поступило 238 человек. Мы проводим ежедневный мониторинг. За вчерашний день 98 пациентов выздоровели и выехали домой. Число умерших 11. В том числе люди старше 70 лет»,- пояснила Лаура Мырзагали.

    Кроме того, она рассказала, сколько пациентов находится в реанимации.

    «На сегодня 118 больных, инфицированных коронавирусом, находятся в реанимации. 10 из них находятся в тяжелом состоянии», - сказал спикер.

    Ранее сообщалось, что в Алматы увеличено число коек для больных COVID-19. Кроме того, прорабатывается вопрос о вакцинации горожан в торговых домах и на рынках.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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