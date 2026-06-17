10 осужденных получили сроки за создание ОПГ в колонии в Алматинской области

Как сообщает Генпрокуратура, 12 июня 2026 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области оглашен приговор в отношении 10 участников преступной группы, организовавшей преступную деятельность в исправительном учреждений № 14, расположенном в п. Заречный Алматинской области.

— В период с 2022 по 2024 годы отдельные осужденные, отбывавшие наказание в указанном учреждении, создали устойчивую преступную группу и осуществляли противоправную деятельность в отношении других осужденных, использую психологическое давление и физическую силу. Участники организованной преступной группы систематически вымогали у других осужденных денежные средства, которые перечислялись на банковские карты и подконтрольные счета в мобильных приложениях Kaspi и др. В случаях отказа, потерпевшие подвергались избиениям, унижениям и иным формам физического насилия, — говорится в сообщении.

Расследование многоэпизодного уголовного дела осуществлялось специальными прокурорами прокуратуры Алматинской области по ст. ст. 262, 194, 190 УК РК.

Гособвинителем были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие противоправность их действий.