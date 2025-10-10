10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1970) родился ЖУМАШЕВ Каныбек Бекболатович – председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.

Трудовая деятельность: технолог цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1992); инженер лаборатории цеха научно-исследовательских и производственных работ Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1992-1993); преподаватель химии среднего профессионально-технического училища г.Актау (1993-1995); преподаватель химии в колледже, учитель биологии и географии средней школы (1997); ведущий специалист по начальной военной подготовке Мангистауского областного управления образования (1997-2000); директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей (2000-2004); заместитель начальника Мангистауского областного управления образования, и.о. директора департамента образования Мангистауской области (2004-2005); советник акима Мангистауской области по социальным вопросам (2005-2006); заместитель директора, директор департамента образования Мангистауской области (2006-2008); начальник Управления образования Мангистауской области (2008-2010); заместитель акима Мангистауской области (2010-2012); работа в партии «Нұр Отан» (2012-2019); заместитель акима Мангистауской области (2019-2020); советник министра информации и общественного развития РК (2020-2021); заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2021-2022); руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК (2022-2023).

На занимаемой должности с июля 2023 года.

47 лет назад (1978) родился ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович – заместитель акима Актюбинской области.

Фото: Акимат Актюбинской области

Родился в г. Актобе. Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. М. Оспанова, хирургия (2001); аспирантуру Национального научно-медицинского центре (2006); Казахскую государственную юридическую академию, юриспруденция (2008); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе бизнес-школы Фукуа Университета Дьюка в области делового администрирования МБА.

Трудовая деятельность: врач-хирург ГКП «Городская поликлиника № 2» г. Актобе (2002-2004); врач-хирург Больницы скорой медицинской помощи г. Актобе (2004-2010); заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника № 2» в г. Актобе (2010-2012); директор реабилитационного медицинского центра «Клиника Дару» г. Актобе (2010-2021); директор Национального реабилитационного медицинского центра «DARU» г. Нур-Султан (2016-2021); директор офтальмологического центра «Клиника «Көз жарығы» г. Актобе (2018-2021); директор медицинского центра «DARU NEFROS» г. Актобе (2020-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2021-2023).

На занимаемой должности – с сентября 2023 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Ерен еңбегі үшін» (2020), «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» МЗ РК (2020); нагрудным знаком «Жомарт жан» (2019).

39 лет назад (1986) родился ОЛЖАБЕКОВ Малик Серикович – вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета (2009); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, магистр права (2014).

Трудовая деятельность: менеджер отдела АО «Республиканский центр космической связи» (2010-2012); заведующий сектором по связям с общественностью и международного сотрудничества АО «РЦКС» (2012); начальник управления реализации и маркетинга департамента корпоративного развития АО «РЦКС» (2012-2014); исполняющий обязанности, коммерческий директор АО «РЦКС» (2014-2017); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2017-2019); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2019-2021).

На занимаемой должности – с сентября 2021 года.