10 областей и три города в РК находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 16 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская и Жамбылская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.







