10 областей и три города в РК находятся в «красной» зоне

08:25, 16 Июль 2021 | GMT +6
10 областей и три города в РК находятся в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 16 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская и Жамбылская области.
В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.