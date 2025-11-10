10 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родилась ДЖАРБУСЫНОВА Мадина Бинешовна — государственный и общественный деятель, дипломат, специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми, член Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН.

Фото: ООН Женщины

Родилась в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского языка (1975); Дипломатическую академию МИД РК, дипломат (1998); университет имени Д. А. Кунаева (2007). Кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола АПИИЯ (1971-1977); аспирант Института языкознания АН СССР (1977-1980); преподаватель, старший преподаватель АПИИЯ (1980-1983); инструктор, заведующая сектором ЦК ЛКСМК (1983-1987); секретарь парткома, старший преподаватель Казахского государственного женского педагогического института (1987-1991); заведующая сектором зарубежной информации и переводов Верховного совета РК (1991-1995); первый секретарь, советник, заместитель начальника, начальник главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1995-1997); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления ООН и международных экономических организаций — заместитель директора 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Куба по совместительству (1999-2003); председатель Генеральной ассамблеи ООН (2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (с 2003 года); национальный координатор по вопросам участия РК в Шанхайской организации сотрудничества (2003-2004); координатор проектов ОБСЕ в Украине (2012-2014); специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми (с 2014 года).

7 июня 2024 года Мадина Джарбусынова была избрана членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

67 лет назад (1958) родилась КУРМАНБАЕВА Шырын Асылхановна — президент Alikhan Bokeikhan University.

Фото: abu.edu.kz

Родилась в Семипалатинске. Окончила Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, историк, преподаватель истории и обществоведения (1980); Казахскую юридическую академию, юрист (2000).

Трудовая деятельность: ассистент Семипалатинского зооветеринарного института (1980-1982); стажер-исследователь Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1982-1984); преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1984-1990); старший преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1990-1994); старший преподаватель, доцент Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1994-1998); директор Семипалатинского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2000); директор Семипалатинского юридического института РГКП «КазГЮА» (2000-2002); директор Семипалатинского юридического института ЗАО «Казахского гуманитарно-юридического университета» (2002-2003); ректор Семипалатинского юридического института АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2003-2007); президент Семипалатинского университета имени М. О. Ауэзова (2007-2009); ректор Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, Alikhan Bokeikhan University (2009-2023).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

Награждена орденом «Парасат» (2017); медалями «Шапағат» (2008), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «За вклад в развитие науки РК» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2018).

52 года назад (1973) родился ЕШИМОВ Маралбек Акылбекович — проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Фото: academy-gp.kz

Родился в Жаксынском районе Акмолинской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности правоведение (1998).

Трудовая деятельность: электромонтер отделения охраны при Жаксынском РОВД Акмолинской области (1990-1991, 1993–1994 годы); служба в органах прокуратуры Костанайской области (1998-2005); прокурор отдела, начальник Организационно-аналитического управления департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК (2005-2012); начальник Регионального транспортного управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2012-2018); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по г. Астана (2018-2019).

На занимаемой должности — с марта 2019 года.

49 лет назад (1976) родился КОЖАСБАЕВ Руслан Садвакасович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Родился в Сарканском районе Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: сотрудник органов финансовой полиции города Алматы и Восточно-Казахстанской области (1999-2004); директор департаментов капитального строительства, инвестиционных проектов; генеральный менеджер в различных компаниях; вице-президент АО «Парасат холдинг»; председатель наблюдательного совета ТОО «Энерго-Инжиринг»; руководитель ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (05.2018-05.2020); председатель правления АО «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу» (2020-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

41 год назад (1984) родился КАЮПОВ Руслан Мухамедалиевич — руководитель управления общественного развития Кызылординской области.

Фото: управление общественного развития Кызылординской области

Родился в Шиелийском районе Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет, магистр экономики; АГУ при Президенте РК, магистр госуправления.

Трудовая деятельность: старший координатор проекта занятости молодежи общественного фонда «Центр развития инновационных идей „Самрук“ (2010-2011); специалист Шиелийского районного отдела внутренней политики (2011-2012); главный специалист управления по вопросам молодежной политики Кызылординской области (2012-2013); специалист Кызылординского городского отдела внутренней политики (2013); главный эксперт центра общественного согласия аппарата акима Кызылординской области; главный инспектор аппарата акима г. Кызылорды, пресс-секретарь акима г. Кызылорды; начальник городского отдела внутренней политики (2018-2020); заместитель руководителя управления общественного развития Кызылординской области (2020-07.2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

38 лет назад (1987) родился ТУРЫСОВ Асет Нурланович — вице-министр финансов Республики Казахстан.

Фото: GOV.kz

Родился в Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр математического и компьютерного моделирования; Университет «Нархоз», бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» (с 2009 года); эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения» в Астане (05.2014-09.2014); управляющий директор АО «Казпочта» (2014-2018); независимый директор Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (с 2017 года); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2018-2021); вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2021-2024).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

29 лет назад (1996) родился СЕРИКБАЙ Нурбакыт Куаналиевич – руководитель управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

Фото: GOV.kz

Родился в городе Кентау Туркестанской области.

Окончил Алматинский Университет энергетики и связи, специальность «Теплоэнергетика»; Алматинский Университет энергетики и связи, магистр по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовая деятельность: главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы (2018-2022); руководитель отдела энерго-теплоснабжения Управления энергетики и водоснабжения города Алматы (2022-2023); заместитель руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Алматы (2023-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.