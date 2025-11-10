10 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день сирот

Учреждены два мероприятия под названием «Всемирный день сирот», чтобы привлечь внимание к их бедственному положению; первый отмечается 20 апреля, а второй — во второй понедельник ноября.

День, отмечаемый во второй понедельник ноября, был основан в 2006 году базирующейся в Нэшвилле (штат Теннеси, США) организацией Stars Foundation, состоящей из представителей индустрии развлечений, высокопоставленных лиц, представителей средств массовой информации и спорта, которая стремится собрать деньги для помощи сиротам, детям, находящимся в приемных семьях, беспризорным и другим уязвимым детям.

День работников цифровизации и информационных технологий

В ноябре 2022 года были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», в соответствии с которыми перечень праздничных дат был дополнен новым пунктом: «День работников цифровизации и информационных технологий — 10 ноября».

Введение профессионального праздника на сегодня важно для государственных служащих, проводящих цифровую трансформацию, IТ-предпринимателей и участников IТ-рынка. Именно они являются драйверами трансформации практически во всех сферах и являются одними из самых востребованных на рынке труда.

Всемирный день молодежи

Учрежден в честь годовщины основания Всемирной федерации демократической молодежи на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, проходившей с 29 октября по 10 ноября 1945 года. Впервые проходил в 1947 году в Праге, Чехия.

Всемирная федерация демократической молодежи является центром международного демократического молодежного движения, она объединяет молодежь из разных стран, вне зависимости от расовых, политических, религиозных, национальных и других отличий.

Всемирный день науки за мир и развитие

Праздник, отмечаемый ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН, был официально провозглашен в 2001 году, а стали отмечать его с 2002 года. Решение об учреждении Всемирного дня науки за мир и развитие было принято во время Всемирной научной конференции в Будапеште в 1999 году.

Цель — повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а напомнить международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 20 января 2025 года № 16 были внесены дополнения в Перечень профессиональных праздников, в результате День работников сферы бухгалтерского учета и аудита теперь отмечается 10 ноября. Праздник для бухгалтеров и аудиторов впервые установлен в Казахстане на государственном уровне. Ранее День бухгалтера отмечался 6 октября. Неофициальный День бухгалтера в Казахстане берет свое начало в 2003 году. Инициатором его учреждения выступил Центральный дом бухгалтера. Несмотря на отсутствие в официальном календаре, 6 октября бухгалтеры и аудиторы традиционно принимали поздравления. Следует отметить, что 10 ноября также ежегодно отмечается Международный день бухгалтерии.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера — International Accounting Day)

Профессиональный праздник учрежден в честь годовщины издания первой в мире книги о бухгалтерии: 10 ноября 1494 года Лука Пачиоли издал труд «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» (Particularis de computis et scripturis) и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время.

СОБЫТИЯ

В 1921 году Казахский центральный исполнительный комитет издал декрет «О борьбе со скотокрадством». Декрет отмечал скотокрадство как угрозу народному хозяйству и определил строгие меры наказания вплоть до высшей меры за кражу скота рецидивистами, а также в случае угона скота разбойным нападением. Также высшей мере наказания могли быть подвергнуты укрыватели и пособники скотокрадов, включая лиц, занятых сбытом похищенного. Этим же декретом ведение уголовных дел по краже лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота были переданы от народных судов к военным отделениям губернских трибуналов.

В 1940 году ввели новый казахский алфавит на основе русской графики. Казахский кириллический алфавит — алфавит, используемый в Казахстане и Монголии. Алфавит, разработанный С. А. Аманжоловым, содержит 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ (до 1957 года вместо этой буквы применялась Ӯӯ), Y, h, I. Вначале казахские буквы размещались после букв русского алфавита, затем были перенесены на места после русских букв, сходных по звучанию.

В 2003 году создано АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». Цель создания — повышение доступности для населения ипотечных программ кредитования путем разделения кредитных рисков с кредиторами (банками второго уровня и ипотечными организациями), страховыми организациями и инвесторами.

В 2005 году АО «Казпочта» выпустило серию почтовой марки. На ней изображены новогодние часы с елкой на фоне архитектурного сооружения «Байтерек». Марка выполнена офсетным способом в пять красок тиражом 50 тысяч штук.

В 2011 году в Индии была создана парламентская группа дружбы с Казахстаном, в состав которой вошли известные парламентарии нижней и верхней палат индийского Парламента.

В 2013 году в Усть-Каменогорске произошло большое событие — положено начало строительству автомобильного завода полного цикла на основе государственно-частного партнерства Казахстана и России.

В 2013 году в провинции Болу, являющейся природной «кладезью» Турции, состоялся первый Международный фестиваль культуры и искусства «Кероглу». В рамках фестиваля были представлены экспонаты, отражающие древние традиции и обычаи казахского народа, печатная продукция о Казахстане, в частности, альбомы с красочными иллюстрациями — фото достопримечательностей столицы нашей страны и неповторимой природы.

В 2014 году в 82 км от Аркалыка в 06:58 мск совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-13М» с международным экипажем МКС. В спускаемом аппарате вместе с экипажем с МКС на Землю прилетело «космическое поколение» мух-дрозофил, выведенных в ходе изучения влияния невесомости на развитие многоклеточных высокоорганизованных организмов. Эти исследования представляют исключительную ценность и послужат освоению дальнего космоса.

В 2018 году в столичном торговом центре Mega Silk Way состоялось открытие выставки D10 WORLD, посвященной памяти бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена.

На выставке были представлены фотографии со знаковых спортивных мероприятий, видеопроект от коллег и друзей. В экспозицию также вошли персональные работы Дениса, призванные раскрыть творческий взгляд фигуриста, а также жанровые зарисовки, вызывающие у зрителя чувство сопричастности.

В 2020 году Международная Тюркская академия провела международную онлайн-конференцию «Венгерская тюркология», посвященную 130-летию со дня рождения великого ученого, видного востоковеда, тюрколога Дьюлы Немета, посвятившего свою сознательную жизнь науке, как одного из основателей венгерской тюркологии.

В рамках конференции была представлена книга «Неразрывные корни» известного венгерского ученого Конура Иштвана Мандоки, впервые изданная на казахском языке, содержащая материалы и исследования, касающиеся языка и географических названий древних куман-кипчаков в Венгрии, а также языка и устной литературы татаро-ногайской тюркской общины Добруджи в низовьях Дуная.

В 2020 году картина казахстанского кинорежиссера Армана Баймуратова «Өзгеріс» была названа в числе лучших в номинации короткого метра среди иностранных фильмов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на VIII Азиатском фестивале короткометражных фильмов (Asia Microfilm Art Festival), который проходил в Китае.

Субрегиональный фестиваль короткометражного кино собрал более 5000 заявок от кинорежиссеров из Китая и еще 20 стран мира.

В 2022 году в Астане состоялась международная конференция «Asia Grains & Oils Conference in Qazaqstan 2022», где встретились крупнейшие участники рынка зерновых и масличных культур Центральной Азии: экспортеры, переработчики, инвесторы, логисты, аналитики, юристы. В 2022 году Казахстан отправил на экспорт 1,85 млн т. муки.

В 2023 году на мультипредметной международной олимпиаде в Анталии (Турция) ученики Алматинской школы-гимназии № 144 заняли призовые места, завоевали 24 награды, в том числе и главный приз интеллектуального конкурса — грант на обучение в Академии туризма в Анталии. В олимпиаде приняли участие 750 школьников из 14 стран. От Алматинской школы-гимназии № 144 на турнире участвовало 12 учеников.

В 2023 году вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики.

В 2024 году павлодарский школьник Игорь Мартынюк и студенты Роман Устименко и Жан Бейсекеев прошли на мировой этап престижного конкурса NASA SPACE APPS CHALLENGE 2024 и представят Казахстан на конкурсе от NASA. Казахстанский проект — сайт с 3D-моделью Солнечной системы Blinkdevs.co вызвал интерес на высоком уровне.

В 2024 году на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, проходившему в спорткомплексе имени Жаксылыка Ушкемпирова, Нурила Асанкызы стала победительницей в женском боевом самбо, впервые включенном в программу соревнований. В финале в категории свыше 80 кг наша соотечественница одержала победу над спортсменкой из Туркменистана Сабиной Агажановой со счетом 7:4.