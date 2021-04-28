10 новых жилых комплексов в столице сдадут в эксплуатацию в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году управлением запланировано приобретение и ввод в эксплуатацию 7793 квартир общей площадью 392 квадратных метров. Об этом рассказал руководитель управления строительства города Нур-Султана Арсен Жангасканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На развитие жилищного строительства было направлено 114 млрд тенге на три года. В 2018 году – 14,2 млрд тенге, в 2019 году - 26,3 млрд тенге и в 2020 году – 74 млрд тенге. Строительство жилья осуществляется за счет бюджетных средств в рамках развития государственной программы «Нурлы жер». В отчетном периоде введены в эксплуатацию 16 многоэтажных жилых комплексов с 3881 квартирами. Восемь из них – арендные жилые комплексы с 1399 квартирами. 2565 арендных квартир предоставлены многодетным и молодым семьям. В 2018 году сданы в эксплуатацию 4 жилых комплекса с 635 квартирами, в 2019 году - 6 жилых комплексов с 1484 квартирами, в 2020 году – 6 жилых комплексов с 1862 квартирами», - рассказал руководитель столичного управления строительства.

Он также рассказал о планах на текущий год.

«В 2021 году планируется освоить 43,5 млрд тенге. В текущем году управлением запланировано приобретение и ввод в эксплуатацию 7793 квартир общей площадью 392 квадратных метров. За счет ввода в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых комплексов в эксплуатацию будут даны 4035 квартир. За счет выкупа на рынке недвижимости планируется приобрести 1580 арендных квартир», - добавил Арсен Жангасканов.