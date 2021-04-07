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    18:47, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    10 новых автобусов пополнили автопарк Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На улицы города вышли автобусы марки SAZ LЕ-60. Отмечается, что в ближайшие два месяца ожидается прибытие еще 20 автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В настоящее время в областном центре расширяют сеть маршрутов общественного транспорта. Новые автобусы будут курсировать по маршруту №18 маршрут «Село Туран – административный деловой центр – автовокзал Туркестан».

    В случае задержки общественного транспорта, грубого отношения водителей и других инцидентов можно обратиться по контактному номеру 109, сообщили в пресс-службе.

    Напомним, в марте на городские маршруты вышли 20 новых аналогичных автобусов. Каждый из них рассчитан на 25 пассажиров, оборудован пандусом, вентиляторами, электронной системой оплаты проезда и тремя камерами видеонаблюдения.


    Теги:
    Туркестанская область Транспорт Общество
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