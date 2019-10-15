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10 молочно-товарных ферм начнут строить в Северном Казахстане
15 Октября 2019 22:41
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены в следующем году начать строительство 10 молочно-товарных ферм, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов на заседании акимата сообщил, что в этом году запланированы 4 проекта по запуску молочных комплексов на 2300 голов в Мамлютском, Кызылжарском, Аккайынском и Есильском районах. В сентябре ввели молочный комплекс КТ «Мамбетов и К» на 600 голов. В ноябре запланировано открытие молочного комплекса на 600 голов ИП Шаймерденов. Скот уже завезли. На отбор скота выехало ТОО «Заградовское». К концу года проект будет реализован.
Аким области Кумар Аксакалов отметил, что в следующем году в регионе должно начаться строительство 10 молочно-товарных ферм. М.Тасмаганбетов заверил, что работы уже начались.
«В ТОО «Возвышенка СК» района им. Г.Мусрепова приступают к строительству животноводческого комплекса на 600 голов. Идет строительство комплекса на 400 голов ТОО «Полудинское» района М.Жумабаева. В этом же районе планируется ввод в эксплуатацию комплекса на 600 голов ТОО «Ногайбай». ФХ «Арна» построит молочно-товарную ферму на 400 голов в Айыртауском районе. Такой же проект у КХ «Щеглов». Шесть проектов проработаны. Четыре в стадии оформления», - проинформировал М.Тасмаганбетов.
Часть проектов сдадут в следующем году, остальные – переходящие на 2021-й год.«Мы ожидаем республиканскую программу по строительству 50 молочно-товарных ферм по Казахстану. Заявки на 10 МТФ подали», - сказал М.Тасмаганбетов.
Глава региона считает, что работу нужно начинать самостоятельно, не ждать госпрограммы.«Инструменты и финансовые механизмы есть. В пятницу мы были на совещании у Премьер-министра по привлечению инвестиций. Очень много различных механизмов, которые созданы в стране. Со всеми акимами районов вы должны отработать. В обороте должно быть 10 ферм», - подчеркнул К.Аксакалов.
Открыли в этом году две откормочные площадки в районе М.Жумабаева и Есильском.По итогам 9 месяцев в регионе увеличилось производство мяса на 3,2%, молока - на 1,6%, яиц - на 1,9%.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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