10 млрд тенге потратят костанайские предприниматели на обновление 400 сел

Партия AMANAT совместно с акиматом области запускают программу «Жаркын ауыл» по модернизации сельских территорий. Проект организуется в рамках кампании «Таза Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

В пилотном режиме программу запустили в селе Айсары Костанайского района. 38% населения Костанайской области проживает в сельской местности, многие села нуждаются в модернизации инфраструктуры. Свыше 140 сёл остаются без качественного водоснабжения, а около 150 — без высокоскоростного интернета. В неудовлетворительном состоянии находятся дороги, освещение, школы и медицинские объекты.

— Проект «Жаркын ауыл» призван качественно улучшить благосостояние сельских населенных пунктов. За счет средств спонсоров будут возводиться жилые дома, устанавливаться детские и спортивные площадки, обустраиваться скверы и парки, открываться дома досуга и многое другое. Проект охватит более 400 сёл, и бизнесмены региона выразили готовность поддержать его на общую сумму 10 млрд тенге. Значительную поддержку нам оказал аким Костанайской области. Это наглядный образец синергии партии и местных исполнительных органов. Мы верим, что «Жаркын ауыл» станет примером для всей страны, — заявил председатель Костанайского областного филиала партии «AMANAT» Алмат Досмухамедов.

Так, районные филиалы партии будут подписывать меморандумы с акиматами и предпринимателями, что позволит обеспечить устойчивость и прозрачность проекта. В результате жители сёл получат качественное водоснабжение, дороги, высокоскоростной интернет и улучшение эстетического облика своих деревень в течении ближайших трёх лет.

На первом этапе в рамках проекта «Жаркын аулы» в Айсаринском сельском округе Костанайского района отремонтируют три улицы, проведут реконструкцию местного стадиона, построят водопровод «Айсары — Половниковка» и откроют фельдшерско-акушерский пункт. Все работы будут завершены до 1 октября.