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10-месячного ребенка вылечили от коронавируса в Туркестанской области

9 Июня 2020 20:14
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10-месячного ребенка вылечили от коронавируса в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10-месячный ребенок из Жетысайского района был госпитализирован в областной центр фтизиопульмонологии. В ходе обследования у него выявили COVID-19. После его доставили в городскую инфекционную больницу города Ленгер. Благодаря оперативному выявлению заболевания и своевременному лечению квалифицированными врачами жизни малыша ничего не угрожает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам врачей, в результате двух опасных заболеваний у маленького пациента пострадали легкие. Известно, что ранее ребенок контактировал с больным коронавирусом гражданином. После полного завершения лечения от инфекции COVID-19 и отрицательного анализа он в настоящее время продолжает принимать противотуберкулезную терапию в областном центре фтизиопульмонологии.

«Граждане, страдающие заболеваниями легких, и без этого слабые. Мы стараемся максимально защитить больных от инфекции Covid-19. Обеспечиваются все меры предосторожности. В больнице работает специальная вирусологическая лаборатория с целью раннего выявления коронавируса. Лаборатория оснащена аппаратами последнего поколения. Кроме того, наши специалисты вносят большой вклад в повышение качества оказания медицинских услуг населению», - отметил главный врач областного центра фтизиопульмонологии Болатхан Сагымбеков.

Согласно последним данным, в Туркестанской области до сегодняшнего дня коронавирусом переболели 10 детей в возрасте до 1 года. Восемь из них уже выписаны, еще двое находятся на лечении в инфекционных госпиталях. В целом, в регионе зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Благодаря врачам 257 пациентов выздоровели и вернулись в свои семьи.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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