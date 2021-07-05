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    11:34, 05 Июль 2021 | GMT +6

    10-летний мальчик утонул на Первомайских прудах близ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-летнего мальчика без сознания достали из воды на территории парка отдыха «Первомайские пруды» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 июля текущего года в 15:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в с.Туймебай Илийского района, на территории Первомайских прудов извлечен из воды мальчик 2011 года рождения и передан работникам скорой медицинской помощи, однако в дальнейшем ребенок скончался, не приходя в сознание», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, и не оставлять детей без присмотра взрослых у воды.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Алматы Происшествия
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