10-летний мальчик утонул на Первомайских прудах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-летнего мальчика без сознания достали из воды на территории парка отдыха «Первомайские пруды» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля текущего года в 15:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в с.Туймебай Илийского района, на территории Первомайских прудов извлечен из воды мальчик 2011 года рождения и передан работникам скорой медицинской помощи, однако в дальнейшем ребенок скончался, не приходя в сознание», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, и не оставлять детей без присмотра взрослых у воды.