10-летнего ребенка из горящей квартиры спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью горела квартира в одном из многоэтажных жилых домов. В результате был спасен 10-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожарные расчеты ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Ауэзовский район, мкр.3, д.39 «Б» 25 февраля в ​00:39 ночи.

«По прибытию пожарных расчетов, в 00.48, открытым пламенем горела квартира (бывшее общежитие) на третьем этаже четырехэтажного дома. Сильному задымлению, возникшему на 3 и 4 этажах, способствовала коридорная планировка здания, создалась высокая температура, что заблокировало выходы из всех квартир и отрезало пути эвакуации. Возникла угроза перехода огня на соседние помещения», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Далее руководителем ​тушения пожара было принято решение организовать спасательные работы. ​С подъезда дома было эвакуировано 40 человек, из которых - 10 детей.

«Жители дома подсказали пожарным, что в квартире на четвертом этаже остались люди. Немедленно в окно четвертого этажа пожарными СПЧ № 1 была установлена трехколенная лестница и спасен ребенок 2010 г.р, следом помогли спуститься и отцу ребенка. Менее чем за полчаса, в 01.15, пожар ликвидировали», - добавили в ведомстве. ​

По данным ДЧС, ​горели домашние вещи на площади 10 кв. м, от теплового воздействия лишь оплавились входные двери соседних квартир. За помощью к сотрудникам скорой медицинской помощи обратились двое жителей дома - мужчина 1955 г.р. и женщина 1997 г.р. (отпущена домой). ​

Принятыми мерами удалось отстоять ​соседние ​квартиры и не допустить гибели людей. ​На тушение пожара задействовано 6 единиц техники и 18 сотрудников ДЧС, ​управлением полиции Ауэзовского района организовано оцепление периметра здания, охваченного пожаром, обеспечен правопорядок.