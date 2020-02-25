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вчера 23:27
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10-летнего ребенка из горящей квартиры спасли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью горела квартира в одном из многоэтажных жилых домов. В результате был спасен 10-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пожарные расчеты ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Ауэзовский район, мкр.3, д.39 «Б» 25 февраля в 00:39 ночи.
«По прибытию пожарных расчетов, в 00.48, открытым пламенем горела квартира (бывшее общежитие) на третьем этаже четырехэтажного дома. Сильному задымлению, возникшему на 3 и 4 этажах, способствовала коридорная планировка здания, создалась высокая температура, что заблокировало выходы из всех квартир и отрезало пути эвакуации. Возникла угроза перехода огня на соседние помещения», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.
Далее руководителем тушения пожара было принято решение организовать спасательные работы. С подъезда дома было эвакуировано 40 человек, из которых - 10 детей.
«Жители дома подсказали пожарным, что в квартире на четвертом этаже остались люди. Немедленно в окно четвертого этажа пожарными СПЧ № 1 была установлена трехколенная лестница и спасен ребенок 2010 г.р, следом помогли спуститься и отцу ребенка. Менее чем за полчаса, в 01.15, пожар ликвидировали», - добавили в ведомстве.
По данным ДЧС, горели домашние вещи на площади 10 кв. м, от теплового воздействия лишь оплавились входные двери соседних квартир. За помощью к сотрудникам скорой медицинской помощи обратились двое жителей дома - мужчина 1955 г.р. и женщина 1997 г.р. (отпущена домой).
Принятыми мерами удалось отстоять соседние квартиры и не допустить гибели людей. На тушение пожара задействовано 6 единиц техники и 18 сотрудников ДЧС, управлением полиции Ауэзовского района организовано оцепление периметра здания, охваченного пожаром, обеспечен правопорядок.
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