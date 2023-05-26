10-летнего мальчика ударило током в Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла на подстанции в Казыгуртском районе. Ребенок зашел на огороженную территорию, и получил сильнейший разряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

10-летний Бейбарыс приходит в себя, несколько недель мальчик находился в отделении реанимации. У его постели круглые сутки дежурит мама, которая пытается облегчить боль сына. Врачи говорят, только чудом ребенок выжил. Мальчик забрался на территорию подстанции и получил сильнейший удар током.

«Калитка была открыта, но я перелез через забор с другой стороны, хотел выгнать ишаков, которые там паслись», — говорит пострадавший мальчик.

После разряда, который прошел через тело мальчика, у него начался некроз, врачам пришлось ампутировать часть ноги. Ожогами покрыты 15% тела ребенка, пострадала и рука, врачи провели несколько операций по пересадке кожи.

«На сегодняшний день состояние ребенка с улучшением, ребенок переведен в ожоговое отделение, получает консервативное лечение 04,01 04,12 в дальнейшем еще требуется пересадка кожи», — говорит заместитель главного врача по хирургической части областной детской больницы Сакен Турысбеков.

Вместе с мальчиком на подстанцию забрались двое его друзей. Они и сообщили родным о случившемся. Дедушка Бейбарыса рассказывает, когда он приехал, его внук лежал на земле без сознания. От удара током его отбросило на несколько метров. А калитка, уверяет мужчина, была открыта.

«Когда я приехал, эта калитка была открыта, мой внук лежал на земле в шоковом состоянии, его на скорой отвезли в больницу. Теперь он на всю жизнь остался инвалидом. А кто за это наказание понесет?» — говорит дедушка пострадавшего Салыкбай Торешев.

Родные мальчика требуют выплатить компенсацию на его лечение и реабилитацию. По словам энергетиков, на подстанции есть место, куда даже они заходят лишь когда электричество отключено. Они говорят, именно туда мальчик и полез. По их словам, по сетке он забрался на столб и ухватился на фазировку под напряжением в 35 киловольт.

«Подстанция огорожена, везде были замки, первый замок снаружи, второй внутри. Он первый замок сломал, второй не смог сломать и полез по сетке, ухватился за желтую фазировку и его ударило током. Сейчас полиция расследует это дело, затем его передадут в суд. Там выяснят кто виноват», — говорит главный инженер Казыгуртских РЭС ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Жаханбек Серикбаев.

Специалисты просят родителей научить своих детей правилам безопасности. Не заходить на огороженные территории, особенно если там установлен знак «Высокое напряжение».