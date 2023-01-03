10 крупных проектов в сфере АПК реализуют в Павлодарской области

3 Января 2023, 05:55

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в 2023 году в сельском хозяйстве появится семь новых предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области Нуралы Кабиева, в рамках Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2022-2026 годы в области планируется реализовать 26 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 189 млрд тенге. 16 из них реализовано в 2022 году.

«Кроме того, в 2022 году за счет частных инвестиций реализовано 12 проектов на 20,8 млрд тенге с созданием 235 рабочих мест. По четырем проектам строительно-монтажные работы завершены, ведется оформление акта ввода. Это строительство молокоперерабатывающего завода ТОО «Буренка» в сельской зоне Павлодара, проект по расширению птицефабрики ТОО «Turkey PVL» в Павлодарском районе мощностью четыре тысячи тонн продукции и два овощехранилища в сельской зоне Аксу общей емкостью 400 тысяч тонн», – сказал Нуралы Кабиев.

Экономическим и социальным эффектами от реализации проектов станет увеличение объемов производства молока более 18 тысяч тонн в год, мяса – 48 тысяч тонн, сельхоз культур – 144 тысяч тонн. Все инвестиционные проекты направлены на развитие села.

Фото: Pavlodarnews.kz