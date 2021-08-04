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10 крупных инвестпроектов реализуют в Атырауской области

4 Августа 2021 20:31
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10 крупных инвестпроектов реализуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за пять лет реализуют 10 крупных инвестпроектов. Информация об этом прозвучала на заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс -службу акима области.

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«Первым Президентом РК, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым было поручено разработать и публично рассмотреть «Дорожную карту» по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Елбасы подчеркнул, что основной нашей задачей на встречах с партийными фракциями является выполнение предвыборных обещаний и оправдание надежды избирателей»,- сказал председатель областного филиала партии, руководитель региона Махамбет Досмухамбетов.

Он подчеркнул, что вопросы обеспечения мониторинга за эффективным и прозрачным расходованием бюджетных средств, общественно-политического контроля за реализацией предвыборных программ партии и «Дорожной карты» находятся под строгим контролем Лидера партии Нурсултана Назарбаева.

Первый заместитель председателя филиала Меирим Калауи, доложив об итогах выполнения «Дорожной карты» в первом полугодии, ознакомил с планами на предстоящие годы.

«В целях повышения доходов жителей региона планируется реализация 10 крупных инвестиционных проектов в масштабе области в предстоящие пять лет. В их числе – 4 проекта в сфере промышленности и 2 проекта - в сельскохозяйственной отрасли. Наряду с этим, в жилищно-коммунальной сфере по Атырауской области предусмотрен ввод 3,5 млн квадратных метров жилья и обеспечение жильем 7 тысяч семей»,- рассказал М.Калауи.

Также будет вестись строительство 10 медицинских объектов, 11 школ, 56 детских садов, 22 спортивных комплексов.

Помимо этого, было заявлено о планах по субсидированию не менее 1000 проектов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», по предоставлению 300 микрокредитов в рамках региональной программы «Бизнес аймақ».


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#Инвестпроекты   #Атырауская область   #Нур Отан   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Виктор Сутягин

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