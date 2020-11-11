10 кислородных концентраторов подарили районной больнице в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Бизнесмены Туркестанской области подарили оборудование Шардаринской центральной районной больнице, передает МИА «Казинформ».

Хлопкоперерабатывающая компания «ICC» также купила кислородные концентраторы для центральных больниц Казыгуртского и Толебийского районов.

Главный врач районной больницы Нуржан Нусеров поблагодарил спонсоров от имени всего коллектива за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на сегодня в распоряжении Шардаринской районной больницы 40 кислородных концентраторов. Кроме того, несколько дней назад в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции в распоряжение врачей был передан передвижной медицинский комплекс. Выездная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных районного центра.

Новый современный комплекс оснащен аппаратами флюорографии, УЗИ, ЭКГ, офтальмоскопом, оториноскопом, лабораторией и кабинетом врача общей практики.

Сейчас в районной больнице пациентов с коронавирусом в больнице нет, но в рамках подготовки к возможной второй волне к работе готовы около 200 пульсоксиметров и 9 аппаратов ИВЛ. Более того, к 100 койкам подведены кислородные точки. Сотрудники медицинской организации составили оперативный план по борьбе с коронавирусом.

Медицинское учреждение также полностью укомплектовали двух-трёхмесячным запасом дезинфицирующих средств, средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Для оказания медицинской помощи больным с диагнозом COVID-19 созданы 16 мобильных групп.