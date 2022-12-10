10 кг марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области

10 Декабря 2022, 11:32

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили подозреваемых в хранении наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, жителя Сарыагашского района. Во время обыска в его доме полицейские изъяли три полиэтиленовых пакета с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

При проверке выяснилось, что подозреваемый взял наркотики у знакомого в Келесском районе. По поступившей информации оперативники сразу же приняли меры. В доме жителя Келесского района провели дальнейшие обысковые мероприятия. В результате полицейские обнаружили у подозреваемого пять полиэтиленовых пакетов и мешок с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Наркотические средства оказались марихуаной общим весом около 10 кг. Данные факты зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: polisia.kz