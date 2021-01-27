10 кабинетов для проведения вакцинации подготовлены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области готовы 10 прививочных кабинетов для проведения вакцинации. Из них 2 – в Актау, 3 – в Жанаозене, 1 – в Каракиянском районе, 1 – в Тупкараганском районе, 1 – в Бейнеуском районе, 1 - в Мангистауском районе и еще один в Мунайлинском районе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева, передает МИА «Казинформ».

По ее словам, региональное управление здравоохранения проводит ряд подготовительных работ. В частности, разработан маршрут вакцинации. Подготовлены специальные морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы для хранения вакцины.

Кроме того, планируется приобретение дополнительных морозильных камер. В поликлиниках готовы прививочные кабинеты. Все медицинские работники проходят обучение. Установлен список лиц на вакцинацию.

В целом, по плану Минздрава, до конца года вакцину против коронавирусной инфекции в Казахстане должны получить около шести миллионов человек. На привитых заполняется специальный электронный паспорт. Пока будет использоваться российская вакцина «Спутник V». А дальше будет получена вакцина «Каз Ковид». «Каз-Ковид» прошла две фазы исследования. Доказано, что она безопасна для здоровья человека. Третий этап клинического исследования будет завершен примерно в июне 2021 года.

«Стоит отметить, что вакцинация - это эффективный способ профилактики всех инфекционных заболеваний. В результате вакцинации снижается заболеваемость и смертность. Ведь с рождения человек уже начинает получать вакцины», - сказала Жамал Жаманбаева.

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Несмотря на то, что Мангистауская область находится в «зеленой» зоне, число заразившихся коронавирусом растет день ото дня. В инфекционном стационаре получают лечение 112 человек. Среди 112 пациентов получают лечение 20 детей. Также среди больных есть 7 беременных женщин. В общем 135 человек зарегистрированы бессимптомными и с легкими симптомами. Они проходят лечение по протоколу.

«По прогнозам ученых, сейчас началась вторая волна коронавирусной инфекции. Ее максимальная стадия (пик) приходится на февраль-март. Поэтому давайте строго соблюдать меры предосторожности и заботиться как о себе, так и о своих близких», - заключила Жамал Жаманбаева.