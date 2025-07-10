18:29, 09 Июль 2025 | GMT +5
10 июля в Алматы отключат холодную воду в нескольких районах
В четверг с 09:00 до 18:00 в некоторых домах и зданиях Алматы отключат холодную воду, передает корреспондент агентства Kazinform.
Причиной отключения является плановая замена оборудования на объектах водоснабжения.
Как сообщили в ГКП «Алматы су», отключение затронет жилые дома и административные здания в контуре улиц Саина — проспект Аль-Фараби- река Большая Алматинка — улица Рыскулбекова, а именно:
- микрорайон Орбита 1, 2, 3;
- ЖК Байтал, Куат, Шолпан Сити, Толе би Тау, Шахристан, Сезам, Верный;
- частный сектор и объекты по улице Навои;
- поликлинику № 4 и детсады № 15, № 20, № 25a/б, № 39.
— Приносим извинения за временные неудобства и просим жителей и потребителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ, — добавили в «Алматы Су».
Ранее аким Алмалинского района объяснил причину частых отключений электричества.