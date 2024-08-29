10 документов подписали на заседании Казахстанско-Германского делового совета

Состоялось 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета, в котором участвовали представители ключевых министерств, бизнес-ассоциаций, а также десятки компаний Казахстана и Германии, передает агентство Kazinform.

Среди участников были крупные немецкие производители сельскохозяйственной техники, промышленные предприятия и финансовые институты, такие как German Agribusiness Alliance, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Bahn, KfW Banken Gruppe, Deutsche Bank, Helaba, Euler Hermes, DF Deutsche Forfait, CT Agro, CLAAS KGaA, Svevind Energy, Flight Design General Aviation.

На заседании обсуждали развитие торгово-экономического сотрудничества, инвестиции и совместные проекты в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности.

Сопредседатели отметили важность встречи, проходящей накануне визита канцлера Германии Олафа Шольца в Астану. Германия является крупнейшим торговым партнёром Казахстана в ЕС, а Казахстан входит в топ-50 внешнеторговых партнёров Германии.

Большая часть немецких инвестиций направлена в «несырьевой» сектор Казахстана, включая перерабатывающую промышленность, химическую отрасль и транспорт. В рамках совета было подписано 10 документов, включая соглашения о сотрудничестве и договоренность о строительстве завода Flight Design Kazakhstan.

Казахстанско-Германский деловой совет, созданный в 2010 году, эффективно привлекает немецкие инвестиции в экономику Казахстана. В стране действуют 752 предприятия с участием германского капитала.