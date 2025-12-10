10 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

80 лет назад (1945) родился АЛТЫНБАЕВ Мухтар Капашевич — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана, председатель РОО «Ветераны Вооруженных Сил», государственный и военный деятель Республики Казахстан, Халық Қаһарманы, генерал армии.

Фото: wikipedia.org

Родился в Караганде. Окончил Армавирское высшее военное училище летчиков противовоздушной обороны (1977); Военную командную академию противовоздушной обороны имени Г. К. Жукова, военный летчик-инженер (1985).

Трудовая деятельность: курсант-пилот Кинель-Черкасского учебно-тренировочного авиационного центра Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (1965-1966); проходчик шахты имени Кирова (Караганда) (1962-1969); летчик истребительного авиационного полка противовоздушной обороны, старший летчик, командир авиационного звена, командир авиационной эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, командир истребительного авиационного полка противовоздушной обороны (1969-1985); слушатель Военной академии противовоздушной обороны (1982-1985); заместитель командира дивизии противовоздушной обороны (1985-1988); командир дивизии противовоздушной обороны (1988-1992); командир корпуса противовоздушной обороны — заместитель министра обороны РК (1992-1993); командующий Военно-воздушными силами РК (1993-1996); министр обороны РК (1996-1999); командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК (1999-2001); министр обороны РК (2001-2007); и. о. министра обороны РК (2009); председатель Комитета начальников штабов — первый заместитель министра обороны РК (2007-2010); депутат Сената Парламента РК (2010-2017); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» (с 2017 года).

На занимаемой должности — с сентября 2019 года.

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст. (1978), «Барыс» II ст. (2003), «Дружбы народов» (РФ), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); многочисленными медалями РК и зарубежных государств. Присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением Золотой звезды «Халық Қаһарманы» и ордена «Отан».

65 лет назад (1960) родился РЫСПАЕВ Асхат Наурызбаевич — президент АО «Центр военно-стратегических исследований».

Фото: cvsi.kz

Родился в Омске (РСФСР). Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище (1982); Военную академию Вооруженных Сил РК (2000); магистратуру стратегического уровня факультета «Академия Генерального штаба Вооружённых Сил» Национального университета обороны (2017).

Трудовая деятельность: служил в Вооруженных Силах СССР и Республики Казахстан (1978-2021); служба на различных командно-штабных должностях Дальневосточного, Среднеазиатского военных округов и местных органов военного управления (1982-1991); служба в Государственном комитете обороны РК (1991-1992); служба на должностях в Департаменте кадров и Главном управлении образования Министерства обороны Республики Казахстан (1992-2000); заместитель руководителя Центра программ перспективного развития Вооруженных Сил РК (2000-2001); заместитель начальника Главного управления военного образования Вооружённых Сил РК (2001-2002); начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан (2002-2008); начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК (2008 — 2011); начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК (2011-2012); начальник Национального университета обороны (2012-2018); начальник Военного института Сухопутных войск (2018 — 2019); начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК (2019 — 2021); профессор кафедры управления войсками и службы общевойсковых штабов Национального университета обороны (2021 — 2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, юбилейными медалями.

53 годаназад (1972) родился ТЕМИРБОЛАТ Бакытжан Берикбайулы — директор Президентского центра Республики Казахстан.

Фото: inbusiness.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, политология (1998).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); консультант общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором отдела внутренней политики, главный инспектор информационно-аналитического центра администрации Президента РК (2000-2006); главный инспектор секретариата Совета Безопасности РК (2006-2007); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2007-2018); заведующий общим отделом администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); временно исполняющий обязанности начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности — с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016), юбилейными медалями.

44 года назад (1981) родилась ГЛАДЫШЕВА Светлана Анатольевна — заместитель акима Павлодара.

Фото: Gov.kz

Родилась в Павлодаре. Окончила Павлодарский университет (ныне — ИнЕУ), педагог-психолог.

Трудовая деятельность: социальный педагог общеобразовательной школы № 43 г. Павлодар (2002-2009); исполняющий обязанности председателя социально-волонтерского центра (2009-2011); главный специалист, заместитель руководителя управления внутренней политики Павлодарской области (2011-2013); заместитель акима г. Аксу (2014-2016); первый заместитель председателя Экибастузского городского филиала партии «Nur Otan» (2016-2017); заместитель акима Железинского района (2018-2019); руководитель аппарата акима Павлодара (2019).

На занимаемой должности — с сентября 2019 года.

37 лет назад (1988) родился КУПЕШОВ Нурлан Маратович — государственный инспектор Администрации Президента РК.

Фото: instagram.com

Окончил Московский технологический институт, специальность «Инженер-энергетик»; Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, специальность «Международное право»; Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, специальность «Деловое администрирование», MBA UBIS (University of business international studies Geneva); Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НИТУ МИСиС», специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; Университет «Туран-Астана», специальность «Государственное и местное управление», магистр экономических наук.

Трудовая деятельность: главный специалист ТОО «Медикер» (2010); исполнительный директор ТОО «ПассажирАвто» (2010-06.2012); коммерческий директор отдела закупа, АО «КазГЮУ» (2012-01.2014); генеральный директор ТОО «Ак-Бата» (2014-01.2016); советник Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» (2017); начальник управления энергосбережения ТОО «Астанинская Энергосбытовая компания» (2017-2019); заместитель Председателя Правления по снабжению АО «Астана-Энергия» (2019-2022); председатель Правления АО «АстанаЭнергия» (2022-07.2023); генеральный директор ГКП на ПХВ «Elorda Eco Systems» (2023-02.2024); руководитель Управления энергетики города Астана (2024-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.