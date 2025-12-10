10 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день футбола

Праздник отмечается по решению Организации Объединенных Наций. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Международный день прав животных

Учрежден в 1998 году, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Празднование этого дня совпадает с Днем прав человека, потому что организации, учредившие его, хотели подчеркнуть, что все живые существа на Земле имеют право на жизнь и защиту от страданий.

День прав человека

Этот день официально установлен 4 декабря 1950 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. Эта Декларация, принятая вскоре после ужасов Второй мировой войны, стала первым мировым документом, который сформулировал основные права человека, включая политические, гражданские, социальные, культурные и экономические права.

День вручения Нобелевской премии

Ежегодное вручение Нобелевской премии проходит в стокгольмском Штудхусете (городской ратуше). Эти премии пользуются международным признанием, как самое почетное гражданское отличие. Их вручает его Величество Король Швеции на церемонии, проходящей в день смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года). Каждый лауреат получает золотую медаль с изображением Нобеля и диплом.

СОБЫТИЯ

В 1930 году в Казахстане был открыт первый Казахский государственный медицинский институт, который поручили возглавить выпускнику Петербургской военно-медицинской академии Санжару Асфендиярову, а в 1963 году его переименовали в Алма-Атинский государственный медицинский институт. 11 января 1989 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление о присвоении этому вузу имени первого ректора С. Асфендиярова, внесшего бесценный вклад в развитие просвещения и здравоохранения. В 2001 году Указом Президента РК университету присужден высокий статус национального университета.

В 1963 году Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановил своим Указом отнести городской поселок Актауский к категории городов краевого подчинения, присвоив ему наименование Актау.

В 1991 году, исходя из стремления многонационального народа республики к построению демократического, независимого, миролюбивого, правового государства, основанного на принципах самоопределения, незыблемости прав и свобод человека, политическом, экономическом и идеологическом многообразии общества, Верховный Совет Казахской ССР постановил переименовать Казахскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Казахстан.

В 1991 году был издан Указ Президента РК о формировании Алмазного фонда республики, в который подлежат зачислению все произведенные на территории Республики Казахстан (добытые из недр, полученные из вторичного сырья) аффинированные драгоценные металлы в слитках, порошках и других состояниях, уникальные самородные драгоценные металлы и добытые драгоценные камни.

В 1996 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Сербией. В 2011 году было открыто посольство Республики Сербия в Астане. Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия было открыто в 2019 году, что позволило и далее укреплять тесные отношения между Казахстаном и Сербией.

Сербия — государство на юге Восточной Европы. Расположено в центральной части Балканского полуострова и частично на среднедунайской низменности, в бассейне р. Дунай. Площадь — 77,5 тыс. км2. Столица — Белград. Официальный язык — сербский; на территориях проживания национальных меньшинств также используются венгерский, словацкий, хорватский, румынский, русинский и албанский языки. Денежная единица — сербский динар. Глава государства — президент, избираемый всенародно на 5 лет (с правом повторного переизбрания).

В 1997 году город Акмола был объявлен столицей республики, и тогда же началась передислокация государственных органов в Акмолу (Астана).

В 2010 году в Алматы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония открытия памятника участнику Второй Мировой войны, Герою Советского Союза, военному писателю Бауыржану Момышулы.

Общая высота монумента составляет 6 метров. Фигура Бауыржана Момышулы в полный рост исполнена из бронзы, подставка — из гранита. Авторы монумента — известные казахстанские скульпторы Нурлан Далбай и Расул Сатыбалдиев.

В 2013 году в Конакри на Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) была учреждена Исламская организация продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане. Устав новой организации подписали 19 государств.

В 2014 году в Италии одним из крупнейших издательств «Сандро Тети Эдиторе», специализирующихся на выпуске книг, посвященных истории, культуре, литературе, филологии, на итальянском языке была издана книга «Казахстан — центр Евразии». Автор — итальянский аналитик и эксперт в области геополитики Фабио Индео.

В 2016 году в Астане состоялось торжественное открытие театра «Астана Балет», расположенного рядом с Казахской национальной академией хореографии. Вместимость зрительного зала рассчитана на 783 места, в том числе партер — на 609 мест, второй ярус балкона — на 104 места, третий ярус балкона — на 70 мест. Площадь сцены составляет 536 кв. м. Общая площадь объекта — 15 467 кв. м.

В 2018 году в честь знаменательного события — переноса столицы из Алматы в Акмолу, в Астане впервые учредили премию «Елорда жұлдызы». Первые статуэтки получили театр Astana Ballet, компания «ЭКСПО-2017», Государственный театр оперы и балета Astana Opera, Назарбаев Университет, команда КВН «Спарта-Номад Астана» и театр «Жастар».

Официальный перенос столицы из Алматы в Акмолу состоялся 10 декабря 1997 года.

В 2019 году в Шымкенте состоялось торжественное открытие памятной доски жертвам и ветеранам Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). Памятная доска установлена на пересечении улиц Ж. Ташенова и Бекет Батыра.

В 2021 году в Брюсселе (Бельгия) представили уникальную книгу «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков».

Книга является результатом многолетних инициативных научных изысканий М. Сыдыкназарова в мировых коллекциях (европейских, американских, восточных) картографического материала, в котором обозначено, зафиксировано Казахское государство. В книге в хронологическом порядке представлены и описаны, с полными выходными данными и техническими параметрами, 130 карт, содержащих авторские описания и комментарии.

В 2023 году непобежденный Жанкош Тураров (28-0, 21 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBO и завоевал титул WBA Gold. Тураров в рамках вечера бокса в Алматы победил японца Акихтро Кондо (37-11-3, 21 КО) единогласным решением судей. Для Кондо это второй бой в карьере, который он провел за пределами Японии.

В 2023 году Казахстан впервые завоевал «золото» Кубка мира по практической стрельбе из ружья. Наталья Местоева завоевала две медали: «золото» и первое место в дуэли, а также «бронзу» и третье место в личном зачете. Женская сборная из Казахстана заняла второе место в командном зачете.

В 2024 году фан-клуб Димаша Кудайбергена в Польше сделал шаг к укреплению культурных связей, издав первый в стране польско-казахский разговорник. Эта книга стала результатом двухлетней работы, направленной на популяризацию казахского языка и культуры Казахстана. Идея создания разговорника зародилась в рамках курсов казахского языка, которые велись на «Радио Димаш». Слушатели изучали базовые слова и фразы, полезные, например, при поездке в Казахстан. Курсы проводились с помощью преподавателя Беглана Шарымбаева из Алматы, который записывал для фан-клуба уроки и помогал освоить казахское произношение.