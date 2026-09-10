10 человек спасли при пожаре в многоэтажке Алматы, трое из них — дети

Пожар произошел ранним утром 10 сентября в 12-этажном жилом доме в микрорайоне Самал-2 в Алматы. Спасатели вывели из здания 10 человек, еще 72 жильца эвакуировали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме № 76 поступило на пульт «112». По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 12-м этаже квартира горит открытым пламенем.

Возникла угроза распространения огня на кровлю здания.

В ходе спасательных работ сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из здания были эвакуированы 72 человека, среди них восемь детей и три человека с ограниченными возможностями.

Фото: департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

Пожарным удалось не допустить распространения огня на кровлю. Возгорание ликвидировали на площади 35 квадратных метров.

Фото: департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

После спасения жительница дома Гульжан Булатова поблагодарила пожарных за слаженную работу. Кадры с мечта происшествия опубликовала пресс-служба ДЧС города Алматы.

Напомним, 28 августа при пожаре в 12-этажном жилом доме в микрорайоне Дарабоз в Алматы эвакуировали более 100 человек. Тогда спасатели вывели из здания 10 человек, в том числе четырех детей.