10 человек спасли при пожаре в общежитии в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 10 человек, среди которых двое детей, были спасены по лестничному маршу при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 5 ноября в 16:47 на пульт «101» поступило телефонное сообщение о том, что в одной из комнат 5-этажного общежития, расположенного по проспекту Назарбаева в Кокшетау, произошел пожар.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горит комната общей площадью 8 квадратных метров. Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:02. Силами ДЧС по лестничному маршу спасено 10 человек, среди которых двое детей. 25 человек самоэвакуировались. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование», - рассказали в ведомстве.

На место вызова выезжали 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.

Спасатели региона в очередной раз напомнили гостям и жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.



