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10 человек спасли при пожаре в общежитии в Кокшетау

5 Ноября 2021 21:29
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10 человек спасли при пожаре в общежитии в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 10 человек, среди которых двое детей, были спасены по лестничному маршу при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 5 ноября в 16:47 на пульт «101» поступило телефонное сообщение о том, что в одной из комнат 5-этажного общежития, расположенного по проспекту Назарбаева в Кокшетау, произошел пожар.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горит комната общей площадью 8 квадратных метров. Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:02. Силами ДЧС по лестничному маршу спасено 10 человек, среди которых двое детей. 25 человек самоэвакуировались. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование», - рассказали в ведомстве.

На место вызова выезжали 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.

Спасатели региона в очередной раз напомнили гостям и жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.



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#Акмолинская область   #Происшествия   #Видео   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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Автор:

Оксана Матасова

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